ConstantaEsteBine: O eleva constanteana de doar 10 ani a obtinut argint la cel mai mare concurs de talente din lume

În acest week-end, în Piațeta Cazino Mamaia, Kids Summer Fashion Week

Cine este copilul de argint... mondial

Campionatul Mondial de Talente World Championships of Performing Arts-WCOPA 2020 se desfășoară anual la Anaheim California-SUA, fiind cel mai mare concurs de talente care oferă premii, burse în domeniile artistice precum și colaborări.Competiția din acest an a fost realizată, în premieră, în mediul online, în perioada 23 iulie-1 august 2020. Au fost trei etape de jurizare (audiții, semifinale și finale), fiecare categorie fiind urmărită și apreciată de personal de specialitate. Spre deosebire de concursurile obișnuite, World Championships of Performing Arts (WCOPA) este o competiție mondială a artelor, premiile constând în medalii de aur, argint și bronz.Anul acesta, România a fost reprezentată de 36 de copii ce au obținut 24 de medalii de aur, 41 de argint și 24 de bronz, palmares care a clasat țara noastră pe locul al IV-lea dintre 64 de state participante.Copii talentați WCOPA România vor deschide cea de-a doua zi a Festivalului de modă pentru copii Kids Summer Fashion Week care se va desfășura pe 22 și 23 August în Piațeta Cazino Mamaia.Grupul vocal al copiilor talentați WCOPA este format din copiii și adolescenții talentați ai României, cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani, fiecare având un palmares individual impresionant în domeniul artelor.Printre participanți se numără și constănțeanca Melisă Maria Petre, care a fost selectată de către directorul național WCopa România, Iolanda Decă, să facă parte din echipa României.Melisa a participat pentru prima dată la acest concurs. Constănțeanca s-a înscris la două secțiuni, instrumental și modeling, obținând două premii pentru echipa României: medalia de argint – SILVER-Instrument și Medalia de argint – SILVER-Modeling și reușind să intre până în semifinalele concursului.Petre Melisă Maria are 10 ani, este din Constanța și este elevă la Școală Primară Colibri.Pasiunea pentru pian a descoperit-o la vârstă de 5 ani și 8 luni atunci când a început pregătirile pentru admiterea la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța. Începând cu septembrie 2016 devine elevă la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, secțiunea pian.Sub îndrumarea profesoareia obținut numeroase premii la nivel național și internațional la secțiunea instrumentală: Concursul Național Cantabile 2017,Concursul Național Liga Campionilor 2018, Concursul Național Cantabile 2018, Concursul Național Piano Art 2018,Concursul Național Omul de zăpadă 2018,Concursul Național Un Cântec pentru Umanitate 2018, Concursul Național Cantabile 2019, Concursul Național Star de 5 Stele, Fest Star Media Show, Concursul Național Vituozii, Concursul Național Ada Ulubeanu, Little Miss &Mister Galaxy 2019 Bulgaria -Best Talent etcÎncepând cu februarie frecventează cursurile de Modelling ale Școlii Micilor Vedete din Constanța iar din Ianuarie 2019 devine model al agenției It Kids Art School&Modelling reprezentând România la Concursuri Naționale și Internaționale de Fashion și Talent: Little Miss & Mister World 2018, Litttle Miss & Mister Planet 2018, Little Miss & Mister Galaxy 2018,Top Fahion Kids,Top Child Model 2019, Little Miss & Mister World 2019, :Little Miss & Mister Planet 2019, Little Miss & Mister Galaxy Bulgaria 2019,Top Child Model Georgia 2019. A participat la numeroase prezentări de modă naționale și internaționale: European Fahion Weeek Paris 2019,Bucharest Fahion Week, Kids Fahion Week, Psihologhy Fashion Week, emisiuni tv, videoclipuri, reviste naționale și internaționale.Este o fire sensibilă și creativă ce visează să devină o mare pianistă și creatoare de modă.