ConstantaEsteBine: Pandemia nu opreste seria succeselor obtinute de elevii Colegiului National Mihai Eminescu

Palmaresul celei de-a doua ediții a Public Forum Debate

Lumea dezbaterilor academice din perspectivă liceană

Peste 1.000 de elevi de la liceele și colegiile din toată țara au participat on line la Concursul „Academician Cristofor Simionescu", organizat pe platforma Moodle de Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.În timpul desfășurării concursului Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” a organizat un workshop on-line, adresat exclusiv cadrelor didactice, care a avut ca scop inițierea, stabilirea și materializarea unor relații de colaborare între învățământul universitar și învățământul pre-universitar.La finalul concursului, elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Constanța au fost răsplătiți cu premii și mențiuni după cum urmează: Radu Oprea (XID) – Premiul II, iar elevii Diana Lingea (IXC), Ștefan Anghelescu (IXC), Irina Raicu (XIC), Giulia Cîrjaliu (XIC) și Dragoș Mihai (XID) – Mențiune, toți îndrumați de prof. Aurelia Cezar.În aceeași perioadă în care s-a desfășurat Concursul „Academician Cristofor Simionescu”, o altă echipă a Colegiului Național „Mihai Eminescu” a participat, exclusiv prin intermediul mediului on-line, la o dezbatere academică în limba engleză, altfel decât cele cu care am fost obișnuiți noi, europenii.„The English language is a work in progress. Have fun with it” - aceasta a fost deviza a patru elevi – Maria Alexandra Coteanu, Octavian-Florin Mirică, Andreea Roxana Nica, Francisc-Ioan Dâncă - care au decis că orice se poate, dacă ai voință!Este vorba despre inițiativa „Black Sea Tournament”, sub tutela „Romanian Public Forum Debate”, organizată de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, care a reunit elevi pasionați de limba engleză din toate colțurile țării într-un format de dezbatere academică asemenea celor din Statele Unite. Evenimentul l-a avut ca maestru de ceremonii pe Ștefan Mindirigiu, dar și pe Theodore Ganea, nepotul istoricului Stoica Lascu , stabilit în S.U.A, și care a introdus acest tip de dezbatere și în România pentru prima dată anul trecut, cu sprijinul deosebit al prof. dr. Vasile Nicoară, director al prestigiosului colegiu dobrogean.Theodore Ganea este instructor de dezbateri, s-a născut în S.U.A., cu ambii părinţi medici români, rezidenţi americani, și este elev în clasa a XI-a la Horace Mann School din New York – o şcoală nord-americană foarte bine cotată şi apreciată.Aflați la prima participare în cadrul unui asemenea format, elevii Maria Alexandra Coteanu si Octavian-Florin Mirică, din clasa a XI-a G, au reușit să obțină locul IV la dezbaterea pe echipe și locurile IX, respectiv V la categoria „Best Speaker”, clasându-se astfel printre cei mai buni „debateri” din țară. Aceștia și-au demonstrat talentul și cunoștințele de limba engleză, dezbătând asupra unei probleme actuale, cu avantajele și dezavantajele ei - „On balance, social media benefits society!”.Echipa Coteanu-Mirică nu este la prima reușită de acest gen, aceștia obținând alături de o altă elevă – Abduraim Elif - locul secund în cadrul „Concursului de Megadezbatere”, etapa regională. Evenimentul aflat sub tutela Asociației „Omnia Help”, în parteneriat cu Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică – „ARDOR”, a avut loc în 14 noiembrie 2020 și a reunit opt dintre liceele cu tradiție din Constanța.