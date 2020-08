ConstantaEsteBine: Perioada recunostintei (1-15 august)

Am aflat în ultimele zile că poți să trăiești foarte multe în ore eficient folosite.Câteodată, o oră sau câteva ore par a fi săptămâni de experiențe și trăiri. Mai ales orele fericite, se pot dilata la maxim și pot cuprinde în ele infinituri de senzații.Este evident că am avut și experiența opusă, a orelor irosite și pierdute, ca urmare a deciziilor mai puțin inspirate. Când lăcomia și presiunea socială au învins, și eu am consumat ceea ce nu trebuia, starea de rău mi-a consumat 4-5 zile sau mai mult. Am descoperit atunci valoarea reală a TIMPULUI care îmi stă la dispoziție.Vă propun ca întreaga perioada care urmează să ne trezim dis-de-dimineață recunoscători că suntem în viață și că urmează o nouă zi, cu noi ocazii de a putea să trăim frumos în timp.Să apreciem fiecare oră a zilei și să valorizăm cadoul pe care Divinul ni l-a oferit, odată cu energia vieții: TIMPUL.Știm să prețuim acest cadou?Folosim timpul pentru a ne umple viața de bucurie, de stare de bine, pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră, în fiecare secundă?Și să lăsăm totul în jurul nostru mai bine decât am găsit?Suntem IMPECABILI în tot ceea ce facem, inclusiv în utilizarea timpului?Alături de voi, cu prețuirea și inima deschisă!