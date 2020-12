ConstantaEsteBine: Pregatirea de Solstitiu

Energiile planetei Pământ se schimbă mult.

Pregătirea de Solstitiu (21 zile IMPORTANTE)Si ziua 17 de post și Jurnal de iubire de sine (continuam ce am început și în plus, accelerăm focalizarea!)Energiile planetei Pământ se schimbă mult.Se întâmplă tranzite astrale unice și putem profita la maxim de energia care vine către noi.Mesajul de astazi nu este unul de avertizare, ci unul de împuternicire.Ieri, la eclipsa de lună plină în Gemeni - a fost o mare oportunitate de ÎNCHIDERE a unor CICLURI DE ÎNVĂȚARE.Natura este ciclică, toate animalele și plantele au cicluri (cercuri) de creștere.Oamenii au o existență ciclică (cei care trăiesc suficient de mult observă cum se repetă în viețile lor aceleași lecții / povești - cu alte personaje - pentru a-și rezolva ei anumite trăiri interioare).Ieri am putut închide un ciclu important.Un ciclu legat de polarități și extreme (bine/rau, corect/gresit, lumină/intuneric, frig/cald)Ieri am văzut mai bine ca niciodată cum ”binele” și ”răul”, ”corectul” si ”gresit”-ul sunt relative și se referă NUMAI ȘI NUMAI la trăirea noastră interioară.