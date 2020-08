ConstantaEsteBine: Privilegii

Suntem niște entități privilegiate și nu știm. Întrucât realitatea noastră poate fi văzută prin lentile bicolore ”am/n-am” sau ”bine/rău” - ”alb/negru”, ne-am obișnuit să ne focalizăm (cu mult ajutor de la mass-media și stapanii lumii) pe componenta negativă.Și neglijăm privilegiile ce decurg din postura de Om = Creatie Divină.Avem privilegiul simțurilor.Întrebați un nevăzător cât de privilegiați suntem noi, cei care privim și vedem culorile lumii.Întrebați o persoană surdo-mută cât de privilegiați suntem noi cei care auzim păsările ciripind și copiii râzând și putem să împărtășim între noi zgomotele de râs și magia cântecelor prin vocea umana.Întrebați pe cineva care este răcit sau are un episod de alergie cât de minunat este să poți mirosi aerul și florile.Avem privilegiul mișcării.Întrebați o persoană în căruciorul cu rotile, care a avut privilegiul mișcării și l-a pierdut (fără măcar să-l considere UN DAR), cum îl valorizează.Întrebați pe cineva care a pierdut într-un accident un braț, degete sau orice părți ale corpului, cât de privilegiat a fost când mișcările nu erau stânjenite de limitări.Avem privilegiul călătoriei, explorării, aventurii, indiferent de locul în care ne aflăm.Când am fost forțați să rămânem în casă, să nu ieșim zile și săptămâni la rând, am realizat că libertatea de călătorie este un mare privilegiu. L-am valorizat doar când l-am pierdut.Dacă nu am avea mijloace de transport și nu am avea hărți ori GPS-uri, călătoria ar fi o aventură greu de conceput (cum a fost pentru miliarde de oameni, în istorie).Toate privilegiile mai sus menționate, și mult mai multe de atât, ne pot fi luate într-o secundă. Putem rămâne fără ele. Și abia atunci realizăm că nu erau ”de la sine înțelese”, ci erau binecuvântări ascunse, de care nici măcar nu ne-am bucurat cum se cuvine.Dar mai presus de toate, avem privilegiul CREATIVITĂȚII.Unicul și singurul privilegiu pe care nu are cum să-l ia vreodată cineva, orice s-ar întâmplat.Imaginația și creativitatea sunt privilegiile ființei umane.Le folosim în mod opus pentru creearea de scenarii negative, inducerea de frici (”dacă se întâmplă ceva cuiva drag, dacă nu iau examenul, dacă mă îmbolnavesc”).”Scenarita acută” este boala în care oamenii investesc cea mai multă energie.Pentru că IMAGINATIA umană este un PRIVILEGIU și o BINECUVÂNTARE specifică OMULUI.Odată cu începerea postului Sfintei Marii și a celor două săptămâni de întoarcere spre suflet, rugăciune și apropiere de Divin, poate ne reamintim să mulțumim zilnic și să fim recunoscători pentru toate privilegiile deținute.Să răspândim în lume VIBRAȚIA RECUNOȘTINȚEI - să-i amintim Divinului Creator și energiei Feminine Creatoare (Maica Domnului) că suntem COPII RECUNOSCĂTORI.Cum vă simțiți voi, părinți muncitori, când copiii voștri SUNT RECUNOSCĂTORI pentru ceea ce au primit și nu mai cer toată ziua ”dă-mi, dă-mi și iar dă-mi”?Cum vă simțiți când vi se spune ”Mulțumesc pentru tot. Sunt recunoscător și apreciez tot ce am primit”?Transmitem de astăzi, următoarele 14 zile, în vibrația lumii - energia Recunoștinței?Este un privilegiu să fim împreună în co-creatia unui alt val de energie pentru Lume.Sunt recunoscatoare ca putem fi împreună în acest mod.Vă iubesc,Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda