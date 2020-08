ConstantaEsteBine: Privilegiul curajului

(Perioada recunoștinței 1-15 august 2020)Astăzi, între orele 11.00 si 12.00 dimineața, s-a întâmplat o conjuncție astrală, un moment special în care este implicată Luna noastră și care transferă spre pământ energia CURAJULUI.Ieri am trecut prin portalul Leului (8.08) și am trăit cu toții deschiderea plexului Solar (acel centru de energie situat aproximativ în dreptul stomacului).Astăzi, prin poarta deschisă intră (dacă permiteți) energia CURAJULUI. Și deschide drumul energiei LIBERTĂȚII.Astăzi sunt recunoscătoare pentru că lumina din plexul solar inundă INIMA, situată imediat deasupra. Și mă pot conecta cu ușurință la inima mea și prin ea, la inimile voastreAstăzi, aleg să trăiesc în și din INIMĂ, conectată la toate inimile din jur.Îi dau o pauză MINTII și creierului rațional (își face treaba, pune în cuvinte necunoscutul) și dau o pauză intestinelor (cu toate emoțiile pe care le poartă înăuntru și în afară).Astăzi sunt recunoscătoare că aleg să trăiesc NU rațional (în cap) și NU emoțional (în burtă), ci în mod CENTRAT, CURAJOS, în inimă. Ies din dualitatea rațiune / emoție (cap / pântece) și mă poziționez în UNICITATEA inimii mele.CURAJUL INIMII este curajul de a fi eu însămi, de a-mi permite libertatea să fiu eu însămi, în același timp eliberându-i pe toți ceilalți să fie ei înșiși. Cu orice fel de alegeri și cu orice fel de trăiri.Frica de libertate este mare, este una dintre fricile cele mai subtile și copleșitoare. Când ești ”liber”, nu este nimeni să-ți spună ce să faci, cum să fii și cum să acționezi. Îți iei toate deciziile singur, fără să-i consulți pe alții, doar în baza informațiilor propriului tău sistem interior de navigație. Și poate fi înfricoșător, mai ales când nu ești antrenat să-ți asculți sistemul interior de ghidaj.Dar orice se poate antrena și orice se învață. Curajul este un mușchi care se lucrează. Privilegiul curajului este copleșitor.Astăzi îmi deschid larg inima, pentru energia libertății și plexul solar, pentru energia curajului și am privilegiul SĂ FIU. Să mă poziționez interior doar pe o poziție de ființare, NU pe o poziție de acționare. Intenționez să NU FAC NIMIC. Doar să FIU EU, alături de voi toți, fiind TOTUL și fiind nimic.Și să savurez ființarea.Sfânta Duminică, cu energia sa de tihnă și repaus, de re-colectare a forțelor și centrare, sprijină echilibrul energiilor.Mă acordez la totul din jur și îmi permit să fiu EU și vă permit vouă, tuturor, să fiți voi. Și accept tot ce este așa cum este.Este libertatea supremă la care pot ajunge în acest moment.Cu toată recunoștința.Vă iubesc!