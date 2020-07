ConstantaEsteBine: Puterea deciziei

Experiențele vieții sunt multiple. Privite prin ochelarii fricii și neîncrederii, multe dintre ele par înfricoșătoare. Singurătatea, neajutorarea, neîncrederea, înșelarea, agresiunea și manipularea sunt experiențe ce pot declanșa stări emoționale intense.Puterea energiei umane constă în puterea deciziilor.Și această se bazează pe abilitățile Sufletului uman: cunoașterea fără cuvinte, intuiția, liniștea, armonia.Când pot cunoaște DIRECT faptul că orice mi se întâmplă este doar o testare a importanței de sine, decizia luată este clară. Sunt mințită pentru că eu mă mint pe mine. Sunt manipulată pentru că eu manipulez. Mi se întâmplă “rele” pentru că și eu produc, în inconștiență mea “rele” celor din jur.Orice mi se întâmplă este doar o declarație de iubire a Sufletului meu. Dacă nu-mi place modul în care este livrată (o durere, o suferință, o lovitură) este doar o reacție a Importanței de sine, ce are multe așteptări și judecați.Sufletul își face mereu treaba impecabil. Deciziile sale sunt bazate mereu pe iubire, apreciere, recunoștință.Am învățat pas cu pas puterea propriilor decizii din lecțiile Sufletului.Și am înțeles de curând că nu am de luat decât o singură decizie: iubire sau frică.Dacă pot să decid “iubire” indiferent ce primesc, mai ales de la cei apropiați - cuvinte, gesturi, manipulări sau acțiuni neplăcute - mă aliniez Sufletului meu. Pentru că atunci când pot iubi continuu pe cel care m-a lovit, m-a rănit și m-a agresat, mă pot iubi pe mine când greșesc și când fac boacăne (adică zilnic).Relațiile cu alții și deciziile mele interne (deci...Zii) mă ajută să clarific marea mea putere interioară: puterea propriei decizii.Aleg Iubirea.Curată, liberă, necondiționată, dar și conștientă și detașată, eliberată de frică.Fără auto-compasiune sau “bietul de mine”.Aleg pentru mine și pentru toți și toate iubirea.De dincolo de cuvinte și judecați.Această este puterea deciZiei.Am călătorit de la A la Z în lumea cuvintelor și a poveștilor minții. Am început cu anxietatea, anticiparea și anestezia și am călătorit prin tot alfabetul fricii până la zădărnicie și zero.Caruselul vorbelor și discursului fricii se învârte neoprit.Am decis să ies din joc. M-am dus în centru, la Magie și Miracol și am descoperit Lumina și Iubirea Sufletului ce mă aștepta acolo.Alături de toate Sufletele, care sunt de fapt, doar unul.Astăzi va amintesc de Puterea Deciziei - care este puterea Interioară a fiecăruia.Astăzi aleg Iubirea. Și aici mă opresc din Joc.Mă iubesc. Și vă iubesc.Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda