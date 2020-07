ConstantaEsteBine - Puterea mintii, puterea cuvintelor

Odată cu primele cuvinte, ne sunt oferite atât descrierea lumii exterioare (ni se spune că acela este UN COPAC și atât, nu poate fi și altceva), cât și descrierea peisajului interior, al emoțiilor și stărilor noastre (este normal să fii trist, este normal să te simți rușinat și vinovat)Emoțiile prin care MINTEA și cuvintele sale conduc și stăpânesc lumea sunt emoțiile cu vibrație joasă.Și dintre acestea, două țin oamenii în prizonierat.VINOVĂȚIAșiFRICA.Prin puterea cuvintelor, de mici ne sunt impuse scenarii din care să nu avem scăpare.TREBUIE să mergi la școală (și să ”înveți” ce vrea știință oficială)TREBUIE să munceșți (să stai 8 ore departe de oamenii dragi, să accepți condițîi fizice și emoționale umilitoare, să fii prost plătit și să nu mai ai energie pentru ține sau familia ta)TREBUIE să cumperi obiecte, casă, mașînă (și pentru asta TREBUI să-ți vinzi energia sistemului)Și tot așa... multipli de TREBUIE.Când deschizi ochii și descoperi cum MANIPULAREA se realizează continuu, prin familia ta, prietenii tăi, colegii de la serviciu sau oamenii care te întâlnesc pe stradă - realizezi cât este de greu să scapi de acești ”TREBUIE”.Dar poate că nu este nevoie să scapi de ei. Doar să-i folosești DIFERIT.Dacă schimbi sintaxa, cuvintele, înveți să spui:TREBUIE SĂ AM GRIJĂ DE MINETREBUIE să fac mișcare în aer curat, în NATURĂTREBUIE să închid computerul / telefonul și să ies din dependență de ”atenția” altora.Și ce credeți că iese la suprafață din profunzimea Mințîi, când faci aceste exerciții?Vechile noastre cunoștințe, emoțiile VINOVĂȚIa și FRICĂCum adică să am grijă de mine, când ceilalți au atâta ”nevoie” de mine? Ajutorul dar celorlalți este INUTIL, așa cum am descoperit. Ajutorul dat nouă înșine este esențial, și doar așa îi putem SPRIJINI susține) pe ceilalți.Cât de greu învățăm PRACTIC acest mod nou de a vorbi (chiar și doar în mintea noastră).Iar FRICĂ?Ce o să spună mama / sora / soțul / copiii / vecinii / colegii dacă refuz să-i mai ajut (nu le mai fac mâncarea ce le blochează corpul, nu le mai strâng mizeria după ei, să-și recunoască consecințele acțiunilor proprii, nu le mai dau din energia și timpul meu, în acțiuni care le fac rău etc etc)?FRICĂ iese la suprafață continuu.Schimbările NU sunt ușoare.Nici cele interioare, nici cele exterioare.FRICĂ și VINOVĂȚIa nu sunt forțe de neglijat.Nu trebuie subestimate. Le antrenăm cu toții de o viață.Dar dincolo de toate IUBIREA (iubirea de sine) reușește să echilibreze balanță, când INTENȚIA auto-schimbării este FERMĂ și NEÎNDUPLECATĂ.Astăzi TREBUIE să fiu eu însămi.Cum sună?Puterea minții, puterea cuvintelor.Mă iubesc.Și vă iubesc.Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda