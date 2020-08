ConstantaEsteBine: Recunostinta pentru comunicare

Am fost și Șacal, și Girafă și pot să recunosc mai clar aceste tipare.

Împărtășirea acestei recunostinte, cu voi toți, este un alt moment de comunicare.

Mă aud și va aud.

Mă ascult și va ascult.

Exprim și împărtășesc.

Este o minune și o considerăm ”de la sine înțeleasă”.

Privilegiul comunicării verbale și non-verbale inter-umane îmi devine evident.

Am nevoie să va spun cât de recunoscătoare sunt pentru conexiunile dintre noi.

Perioada recunostinte (1-15 august) continuă.

Vă iubesc!



Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda



Am citit de curând cartea lui Marshall Rosenberg, Comunicarea nonviolență. Am găsit-o că pdf și am parcurs-o rapid. Dar m-au impresionat mai mult filmulețele de pe youtube, în care Marshall prezintă limbajul Sacalului și limbajul Girafei.Șacalul fiind simbolul dualității și conflictului.Girafă fiind simbolul viziunii de ansamblu și al înțelegerii.