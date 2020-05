ConstantaEsteBine: Revelatii

Deși nu se știe niciodată (că fiecare zi aduce alte noi surprize)Astăzi a fost o senzație puternică de ÎNCHEIAT UN CAPITOL VECHI. Ceva ce trebuia să se termine, pentru că s-a finalizat.Pentru că am tot studiat astăzi materiale, legate și de multe cazuri dificile cu care mă confrunt, am ajuns la aceeași informație, din două surse diferite.”Realitatea are doar interpretarea pe care o dăm noi” - C. Castaneda”Dacă tu crezi că poți, sau crezi că nu poți, ai dreptate” - H. FordȘi am realizat ce s-a ÎNCHEIAT, pentru multă lume.Energetică ”plăngăcioasă” de adolescent care spune continuu ”nu pot”.”Eu nu pot”. ”Ajută-mă, susține-mă, da-mi atenție, da-mi energie”.Parcă s-a închis oficial această energie, pentru noi toți.De mâine, intrăm în mod clar pe decizia interioară.DACĂ EU CRED CĂ POT (indiferent la ce mă refer), POT.Să merg pe cărbuni încinși, să creez ceva nou, să duc la bun sfârșit ceva ce mi se pare obositor, să-mi stabilesc un nou obiectiv de învățare pentru mine însămi, etcȘi DACĂ EU CRED CĂ NU POT, NU POT.ȘI atunci mă încred în ceilalți (în ”autorități”) să-mi găsească soluții.Mă bucur să fim împreună în barcă cu ”EU POT” - întrucât cealaltă barcă se va îndepărta zi de zi - din ce în ce mai mult și vom ajunge cel mai probabil în porturi diferite.Nu contează cu ce ne vom confruntă.EU POT este o mantră foarte intăritoare.Fie și EU POT SĂ RĂMÂN calm când toți în jur sunt în panică.EU POT să NU CRED prostii, când mi se par realmente prostii.EU POT să îmi decid reacția emoțională interioară, indiferent ce sunt forțat / silit să fac de controlul lumii în care mă aflu.”Dacă poți să-ți păstrezi armonia interioară atunci când ești călcat în picioare, atunci te afli în stăpânire de sine”:Mi-am amintit iar de părintele Arsenie Papacioc.Minunea cu ochi albaștri de la Techirghiol.Știu că se poate.Am văzut. Și EU POT.O săptămână cât mai frumoasă, tuturor!Vă iubesc,