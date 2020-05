ConstantaEsteBine: Robot de dezinfectie de ultima generatie, donat catre Spitalul de Boli Infectioase Constanta

Robotul de dezinfecție UVD, capabil să acționeze singur, are o eficiență de 99% în distrugerea virusurilor și bacteriilor și acționează deja în sectorul în care sunt internați pacienții infectați cu virusul COVID-19 internați în Spitalul de Boli Infecțioase Constanța.

Primăria Municipiului Constanța mulțumește tuturor celor care au ajutat cu materiale și aparatură Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, în lupta împotriva COVID-19.

Personalul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și pacienții internați în unitatea medicală, în siguranță cu ajutorul unui robot de dezinfecție de ultimă generație. Aparatul a fost donat de Camera Notarilor Publici din Constanța cu ajutorul Asociației Notarilor Pontus Euxinus Constanța și Asociatia E Civis, societăți comerciale și persoane fizice.- președintele Camerei Notarilor Publici Constanța: "Am contribuit la cumpărarea unui aparat de dezinfecție totală a spitalului de Boli Infecțioase Constanța, aparat care poate fi folosit acum în ajutorul tuturor dobrogenilor. La achiziționarea acestui aparat au contribuit atât Camera Notarilor Publici, Asociația Pontus Euxinus Constanța, colegi notari, dar și o seamă de societăți comerciale și persoane fizice cu care notarii colaborează, care ne-au ajutat în efortul nostru pentru a strânge suma necesară".La obținerea sumei pentru achiziționarea robotul de dezinfecție au contribuit cu sume importante ING TECH, ALLEZI BEACH RESORT, EURO VIAL LIGHTING, EUROVIAL RESIDENCE, CRISTMIH SRL, EASYCREDIT 4 ALL IFN, COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE S.R.L, clienți ai birourilor notariale și diverse persoane fizice. Camera Notarilor Publici mulțumește Asociatiei E Civis și Bucharest Robots, dar și tuturor sponsorilor pentru ajutorul, nu numai financiar pe care l-au acordat pentru realizarea acestui proiect.- managerul Spitalului de Boli Infecțioase Constanța: "Este un robot cu un soft instalat care se plimbă singur pe holurile și încăperile spitalului. Este un ajutor foarte util. Deja funcționează, a fost setat pentru tot spitalul și face dezinfecția și la parter și la etajul unu și la copii. Le mulțumesc tuturor sponsorilor care ne-au ajutat să achiziționăm tot ceea ce ne trebuie. Lucru acesta ne dă putere, am văzut că nu suntem singuri. Acest robot ne oferă o siguranță, personalul medical este expus, în ciuda faptului că avem toate echipamentele necesare. Cu ajutorul acestui aparat de dezinfecție, riscul de infectare tinde spre zero".- reprezentant Bucharest Robots: "În acest moment, în mijlocul acestei pandemii este extrem de important, practic salvează viața cadrelor medicale. Este astfel programat încât are o zonă foarte bine determinată în care intră. Te anunță când termină dezinfecția așa că personalul medical poate lucra în siguranță".

Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța