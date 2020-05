ConstantaEsteBine: Saptamana constientizarii intense a dualitatii

Am intrat în săptămâna 22 a anului 2020.Folosim cifrele și numerologia în cel mai jucăuș mod cu puțînță. Doar matematică reprezintă structura profundă a Universului în care trăim și baza algoritmică a Vieții, așa cum o cunoaștem în prezent.Întreaga săptămână va fi una de conștientizare intensă a Dualității, AȘA CUM ESTE.Acceptare / neacceptarea a ceea ce este în viața noastră, în acest moment, reprezintă o cheie importantă pentru consumul, respectiv pentru economia de energie interioară.Cel mai mult ne obosește și ne ia din energie REZISTENȚA la ceea ce este acum, aici.Nu ne place niciodată ceea ce este.Fie este prea cald, fie prea rece, fie prea mult sau prea puțîn, fie ceilalți sunt prea agresivi sau prea pasivi, fie copiii sunt prea cuminți, fie prea agitați.Mereu ceva este ALTFEL decât ”ar trebuie” teoretic să fie (decât spune povestea minții noastre că ”trebuie”).Opunem rezistență continuu la ceea ce este.Nu ne place serviciul, nu ne place locuința, nu ne plac oamenii din jur, nu ne place ce se întâmplă, nu ne place temperatura, nu ne plac hainele, mâncarea etc etc.Neacceptarea a ceea ce este, critică mentală, judecată și nemulțumirea continuă ne mențîn într-o poveste care ne scurge continuu de energie.Și cum adică, veți întreba, ar fi mai bine să ”înghit” ceea ce este și să nu fac nimic?NU. Nu mă refer la asta. Mă refer la REACȚIA MENTALĂ și EMOȚIONALĂ de neacceptare, și la consecințele sale - DIALOGUL MENTAL SĂLBATIC, inutil și ne-constructiv al minții.Când ceva nu ne place și nu dorim să mai existe în realitatea noastră, luăm măsuri - cât de bine reușim - să îndepărtăm acel ceva (sau să ne îndepărtăm noi de el). FĂRĂ REACȚII EMOȚIONALE. Fără evaluări mentale și judecați nesfârșite. Fără vorbe aruncate și purtate în carusel nesfârșit.M-am tot întrebat cum ar fi să pot trăi măcar o săptămâna FĂRĂ REZISTENȚă mentală la ceea ce se întâmplă.Văd, aud, trăiesc ceea ce este. Îmi iau deciziile pentru mine însămi. Fac tot ce pot mai bine, cât de bine pot. Și indiferent de ceea ce se întâmplă NU REACȚIONEZ EMOȚIONAL.Nu permit vinovăției, rușinii, neadecvarii, nemulțumirii, nefericirii, tristeții sau disperării să se agațe de câmpul meu energetic.Când știu că procedez cât de bine pot în fiecare moment, când am adunat 1+1 și am aflat că fac 2 (și nu mai mult sau mai puțîn) știu că totul este bine.Respir. Îmi fac un dus. Mă odihnesc.Și îmi liniștesc mintea, la fiecare val de gânduri sau emoții care o mai străbate.Săptămâna 22 a anului 2020 pare o săptămâna minunată de exersat PREZENȚA și NON-REZISTENȚă mentală și emoțională. Ce este - este. Fac ce pot. Îmi creez strategii pentru soluționare. Și aștept Momentul potrivit să le pot pune în aplicare, pentru a fi eficientă și a avea reușite practice și durabile.Vă doresc tuturor zile de primăvară cât mai frumoase.Cu iubire.