ConstantaEsteBine: Testarea puterilor

Observam aceste lucruri in mod clar la adolescenții răsfățați și corcoliți, care au ca singură sarcină mișcarea degetelor pe tastaturi. Am văzut băieți și fete de 18-30 de ani, care nu sunt în stare să supraviețuiască singuri - nu știu să-și pregătească mâncare, să spele vase sau rufe fără o mașinărie, de cusut sau reparat ceva, nici nu poate fi vorba. Și mai ales, nu sunt în stare să-și mențină o igienă personală ÎN MOD DIRECT (adică nu doar să facă baie și să se dea cu parfum, ci să-și PROCURE din propriile finanțe produsele necesare igienei și locul în care să o aplice, adică propria locuință).Pe scurt, nu sunt în stare să trăiască de pe o lună pe alta fără contribuția continuă și directă a părinților.Sunt doar constatări, în care am realizat cât de mult le place părinților să rămână părinți până la adânci bătrâneți și cât de tare se complac ”adolescenții” de 25-30-35 de ani (sau mai mult!) în situația asta - menținând ”istoria personală” și relația prea strânsă cu trecutul lor (cu părinții), neglijând prezentul și viitorul.De aceea, Divinul îi confruntă periodic cu situații dificile și provocări pentru a-i ajuta să-și antreneze autonomia, vigilența, ascuțimea mentală, răbdarea și mai ales, spiritul de observație.Situațiile dificile tip național sau global sunt oportunități ale Spiritului Divin de a testa puterile tuturor: abilitățile de a rămâne centrați, rapiditatea de a se adapta la noi realități exterioare și în special, păstrarea calităților umane: onestitate, cumpătare, consecvență și stabilitate.Anul 2020 a venit cu un examen ”de bacalaureat” pentru foarte mulți oameni, testând starea corpului fizic (cum ne-am purtat cu el in ultimii 20-30-40 sau mai mulți de ani) și starea Energiei umane. Am rămas noi înșine, s-au ne-am transformat în adolescenți răsfățați, care cerem de toate, fără să oferim nimic?Știm să ne atingem de lumea din jur cu economie și să ne oferim echilibru, în mijlocul furtunii?Sau încă suntem ”papă lapte” - la propriu - încă mâncăm hrană pentru copii și bebeluși: lapte și derivate, dar și la figurat - agățându-ne de figuri parentale și de autoritate, care să e spună ce avem de făcut (există evident o legătură energetică aici).Suntem la jumătatea lui 2020.Observ continuu reacțiile oamenilor. Am ochi și văd, am urechi și aud, iar experiența de o viață îmi permite să-mi formez senzații care să mă ajute să navig mai conștient prin lume.Mă bucur să constat că am prieteni și aliați împuterniciți și să constat cât de mulți oameni au realizat că viața se trăiește ÎN MOMENTUL PREZENT, indiferent de provocări și de aparente obstacole.Îi recunosc după zâmbetul pe buze și ochii luminoși.Vă iubesc!Sursa text și foto: Facebook Zyanna Orinda