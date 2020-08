ConstantaEsteBine: Transformarea fricii in putere

În majoritatea postărilor legate de anul 2020, care este mai puternic energetic decât previzionatul 2012, se vorbește despre schimbare și transformare.Nimeni nu înțelege prea bine ce este (fiecare își dă cu părerea), dar toți putem să simțim în noi înșine acest fenomen.Vă spuneam cu o altă ocazie că oamenilor NU LE PLACE să se schimbe. Ei vorbesc și teoretizează despre schimbări, dar când este să pună în practică teoria, dau înapoi. Pentru că mereu apare muncă de făcut, efort mare, mereu apar greșeli, erori și dificultăți. Este nevoie de perseverență și consecvență să poți împlini o schimbare / transformare reală.Ca metaforă favorită vă pot oferi imaginea renovării casei sau apartamentului. Pornim cu entuziasm și dorință de mai bine întregul proces. Ne facem un buget, alegem o echipă care să ne sprijine (cel mai adesea, schimbarea implică O ECHIPĂ, nu mă pot schimba doar eu - am nevoie de multe ori de susținere, pe activități specifice - exact ca la renovarea casei).Și pornim la drum, cu avânt.Din primele zile sau primele săptămâni, încep să apară provocări - întârzieri la anumite proceduri, nelivrarea unor materiale, încurcături de execuție, nepotrivirea între planul teoretic și situația concretă, de pe teren, îmbolnăviri sau lipsuri ale celor din echipă, conflicte legate de autorizări sau autorități și multe multe altele. Apare dorința de renunțare, de mai multe ori în cursul procesului. Dar este tare greu să te întorci din drum, odată renovarea începută. Nici să te apuce nevroza, să plângi, să urli sau să devii depresiv, nu este o soluție. Pierzi inutil energie.Ce-ți mai rămâne de făcut?Să mergi înainte, să găsești soluțiile cele mai bune la fiecare pas și să devii mai rezistent, mai flexibil și mai ingenios.În cursul renovării unei case sau apartament, ne exersăm intensiv răbdarea, toleranța, comunicarea non-violentă, puterea de improvizație, imaginația, soluționarea creativă a crizelor etc. Cu alte cuvinte, ne antrenăm PUTEREA INTERIOARĂ.Renovarea unei case este UN ANTRENAMENT de putere interioară, care duce la o transformare a noastră. Dacă vrem să locuim într-o casă renovată, este util să devenim o personalitate ”renovată”, altfel nu ne vom ”armoniza” cu locul.Așa cum bine observați în jur, oamenii se armonizează cu locurile în care se află - cu locuințele și serviciile pe care le acceptă. Pe măsură ce ei se schimbă (sau locurile se schimbă), este necesară ARMONIZAREA, pentru a nu apare conflictul.De aceea oamenii opun rezistență schimbărilor.Am observat cum multi oameni solicită sfaturi - cum să fac să-mi fie bine, să fiu mai sănătos, mai echilibrat.Și apoi, folosind sfaturile primite de la specialisti ca pe ”standarde”, la încalcă sistematic.La fel cum au făcut, posibil, cu informațiile de la părinți și profesori.Renovarea / schimbarea la un nivel implică transformarea la mai multe nivele. Toți simt asta instinctiv, dar majoritatea preferă varianta Caragiale (schimbări mici, ici și colo, fără transformări prea mari).Modelele de comportament umane sunt foarte stabile.Ne place să ni se spună ce să facem, ca de cele mai multe ori să facem exact opusul.Creierul reptilian și dualitatea existentă în ADN-ul nostru ne împing să experimentăm întunericul și lumina ÎN ACELAȘI TIMP. Învăț binele, experimentând răul.Acest lucru se vede cel mai bine la adolescenți.Dar rămâne prezent în toți adulții.Când discutăm despre transformarea fricii în putere, teoretizăm o opțiune. Știm că este posibilă întrucât fiecare dintre noi a avut măcar un moment de curaj suprem în viață - în care ceva din interior a preluat hățurile jocului și fie am înfruntat un mic tiran, fie am schimbat o situație dificilă, fie am transformat o posibilă evoluție negativă într-una pozitivă.Această reușită ne aduce fiecăruia speranța POSIBILULUI și cunoașterea POTENȚIALULUI.Dar pentru ca PUTEREA interioară să dea la o parte FRICA și să se manifeste ca forță călăuzitoare în viața noastră în mod continuu - nu doar incidental (să știm ce avem de făcut fără să ne spună alții) este nevoie de MUNCĂ, de antrenament, de eforturi, de lucru zilnic și perseverent.Creșterea umană și transformarea interioară SE CÂȘTIGĂ, nu se primesc pe tavă și nu se dăruie.Acest domeniu este singurul în care nu funcționează gândirea magică a loteriei (care există doar într-o lume copilăroasă, ce mai speră să primească câștiguri nemeritate și nemuncite).Transformarea fricii în putere este un drum de renovare interioară făcut de fiecare în ritmul posibilității și în măsura disponibilității.Pentru că locuința pe care o împărțim cu toții, planeta Pământ, este în plină renovare energetică - și totul în jurul nostru se schimbă - câmpul electromagnetic, forța radiațiilor solare, interacțiunea cu celelalte specii cu care împărțim pământul etc - și noi trecem (inevitabil) prin procesul de renovare.Dacă îl conștientizăm și-l acceptăm, dacă îi permitem să se desfășoare, transformarea fricii în putere are loc în viața noastră prin tot ceea ce trăim chiar acum. Indiferent cum pare, în acest moment. Priviți astăzi la ziua pe care o trăiți. Este o altă zi din ”renovare”, din transformare. Conștientizați asta. Și apreciați tot ce este. Mai ales, apreciați ce sunteți. Și alegeți PUTEREA, lăsând frica deoparte. Chiar și puterea de a fi calm și centrat, într-o situație fără ieșire. ESTE PUTERE, indiferent cum o priviți.Mă bucur să fim împreună pe drum și în fiecare zi să mai studiem o altă mică porțiune din el.Devenirea de la oaie (membru al turmei) la leu (individul puternic, ce acceptă conviețuirea în grup) este un proces. O transformare interioară profundă. Posibilă. Inevitabilă.Vă doresc ”renovare” ușoară tuturor, mai ales în această săptămână de eliminări și curățenii.Vă admir și vă iubesc!