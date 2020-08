ConstantaEsteBine: Unici si incomparabili

Din mai multe surse vine aceeași idee, care rezonează puternic cu inima mea. Nu este o idee originală (și mă întreb adesea dacă am avut o singură idee originală în viața mea), în schimb este importantă și doresc să o împărtășesc.Fiecare om pe pământ este o entitate UNICĂ.Fiecare avem abilități UNICE, avem îndemânări și însușiri proprii. Când ne găsim în locul potrivit și folosim abilitățile pe care le avem în modul potrivit, ne simțim POTRIVIȚI - adică armonioși, împliniți, echilibrați, ”la locul nostru”.Căutarea fiecăruia dintre noi este o căutare a locului potrivit și a activității potrivite, care să se îmbine cu activitatea altora, cu aceeași caracteristică.Când mai multe celule individuale, care fiecare știe să facă mai bine ceva vin împreună, se formează un organism pluricelular. Iar când mai multe organisme pluricelulare se aliază și cooperează, alcătuiesc un ORGANISM VIU.Așa este format corpul nostru - din celule SPECIFICE, UNICE, INCOMPARABILE, care fiecare își face treaba pe care o știe bine, o face impecabil și cooperează cu alte celule ce fac același lucru.Celulele din rinichi nu vor să devină celule osoase, la fel cum celulele din creier nu aspiră să devină celule digestive.Fiecare ȘTIE cine este, ȘTIE ce are de făcut, își îndeplinește sarcina cât de bine poate și împreună, toate contribuie la bună funcționare a unui ORGANISM VIU SĂNĂTOS (care le susține pe toate).Care este ideea de care doresc să vă vorbesc?Grupuri de oameni că organismele vii.Oameni care ȘTIU cine sunt, știu ce pot, își fac treaba impecabil și colaborează cu alții care, la rândul lor, știu cine sunt, ce pot și își fac treaba la fel de bine.Grupuri de oameni UNICI, irepetabili, care NU SE COMPARĂ între ei, pentru că sunt INCOMPARABILI și doar colaborează între ei.Grup de oameni că un organism viu.Grupuri de oameni că organisme vii.Ce părere aveți?Mulțimea este un grup de oameni care se adună datorită unui scop comun sau unei circumstanțe comune (suporterii unei echipe de fotbal, protestatarii de la o uzină, gașcă de adolescenți zurbagii). Mulțimea este formată din indivizi haotici, care nu prea știu cine sunt, ce vor, se simt neconfortabil și tot ce doresc este să obțînă ușurare emoțională.Fiecare celulă dintr-o mulțime simte: ”nu mi-e bine și vreau să fac ceva. Chiar și să distrug și să fac rău cuiva. Să fac orice, să-mi fie bine”.Mulțimea este caracterizată prin iraționalitate și reacție emoțională intensă. Când liderul unei mulțimi spune ”pe ei!” toți cei din mulțime acționează fără să se gândească.Ați fost prinși cu siguranță în mulțumi (mai ales în adolescență) și ați făcut prostii pe care nu le-ați fi făcut de unii singuri. Mulțimea nu are putere. Are doar emoții și forța cantității. Poate fi manipulată cu multă ușurință de un singur conducător abil.Caracteristicile mulțimii sunt confuzia, instabilitatea, emoțiile intense și caracterul inflamabil. O mulțime distruge orice cât ai clipi. Nu-i așa că seamănă cu țesutul canceros?În corpul nostru, celulele canceroase sunt celule imature, nediferențiate, care nu mai știu cine sunt și ce au de făcut. Și tot ce fac este să le atace pe cele din jur, să le facă la fel că ele.”Nu știu cine sunt, dar vreau să fii și tu că mine”.Asta este motto-ul celulelor canceroase.Unicitate, colaborare, conștiență - știu cine sunt, știu ce am de făcut - înseamnă organism viu.Să fim la fel, să nu știm ce facem, confuzie și instabilitate - înseamnă țesut canceros.Oamenii sunt celulele acestui Pământ. Unele dintre celule, desigur. Și se pot organiza în multe feluri.În sisteme, grupuri, societăți și mulțimi.Modelele folosite în istoria omenirii până în prezent sunt rar modelele ”organismului viu” (au existat astfel de grupuri și societăți). Cel mai frecvent au fost modelele ”mulțumii”.Acest lucru se poate întâmpla pentru că oamenii nu petrec suficient timp cu ei înșiși să afle CINE SUNT, CE ȘTIU, CE POT și care este LOCUL LOR POTRIVIT în rețeaua din jur.Dacă rămânem ”celule nediferențiate” este ușor de realizat ce tip de organizare ne va atrage.Organismul viu propune IUBIREA că energie de funcționare.Mulțimea haotică și cancerul propun FRICĂ drept energie de funcționare.Individualitatea și unicitatea sunt drepturile noastre de ființe umane. Merită muncă de o viață să descoperim cine suntem cu adevărat, ce știm să facem mai bine, la ce suntem mai buni decât alții și cum putem coopera laolaltă pentru că să retransformăm lumea în care trăim.Este o temă interesantă de meditație pentru astăzi.Și o alegere a zilei.Îmi accept unicitatea? Mă accept pe mine, așa cum sunt, cu toate particularitățile mele, refuzând să le mai numesc ”bune sau rele”?Acesta este primul pas spre mine însămi, spre organismul viu din care pot face parte și spre IUBIRE, miezul pe care îl caut în această viață.O zi minunată tuturor,Vă iubesc!