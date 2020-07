ConstantaEsteBine: Vointa

Mult timp am considerat ”voința” un simplu cuvânt. În copilărie, avea conotații negative, pentru că mama și profesorii îmi spuneau să am ”voință” pentru a-mi face regulat temele și a nu ceda ”Ispitelor” de a mă duce la joacă sau a-mi împlini alte plăceri.Eram prea mică și prea crudă pentru a înțelege forța formidabilă a Voinței, care este o parte a Conștiinței umane, o parte din Sufletul meu.Ca adult, am descoperit multe despre Voință.Voința îmi permite să fiu neînduplecată când urmăresc ceva. Am exersat-o în raport cu cei dragi. Dacă am intenționat să-mi ajut sau protejez copilul, am depășit toate obstacolele, chiar și cele imposibil de trecut. Sub presiunea Voinței, energia lumii s-a aranjat astfel încat ”s-a făcut Voia mea” (desigur, fiind în armonie și cu Voia Divină pentru situația respectivă).Descopăr astăzi CONȘTIENT ce ”dotări” are Sufletul meu și cum s-au ”antrenat” în decursul timpului.Voința mea este puternică astăzi datorită ”micilor tirani” din viața mea - a tuturor celor care m-au agasat, agresat, înfruntat și au încercat să mă supună.Prezența unor ”mici tirani” în viața este o binecuvântare.Am învățat că TOTUL în această lume minunată și miraculoasă este ”pe dos” decât pare.Un dușman este o binecuvântare. Un prieten este de multe ori o încetinire a evoluției. Pentru că dușmanul te forțează să găseși soluții, să te împuterniceșți, să devii mai bun, să devii mai abil și să-ți dezvolți însușiri de supraviețuire. Un prieten, mai ales unul care te ajută mereu, face el pentru tine, îți aduce, îți oferă el (cum sunt părinții cu copiii lor crescuți) te puturoșește, te înmoaie, te slăbește.Așadar, ”micii” tirani ai vieții sunt cei care întăresc Voința. Cei care antrenează mușchii Curajului, ai Descurcărelii, ai găsirii soluțiilor imposibile.Conștiința Sursă, Divinul, evoluează prin experiențe. Dacă în viața mea apare un ”mic tiran” înseamnă că ceva din mine ARE NEVOIE de experiența asta pentru a grăbi evoluția Voinței și a Puterii interioare. CEVA DIN MINE ATRAGE PROBLEMA / PROBLEMELE din viața mea de astăzi.Să-mi asum răspunderea 100% pentru tot și să realizez că în mine este puterea de a soluționa (orice este, indiferent cum pare la prima vedere).Astăzi îmi antrenez Voința, fiind conștientă la tot ce se întâmplă - la cuvintele spuse de Mintea mea (nu las discursul să se ducă spre ”bietul de mine”), la starea de slăbiciune a corpului meu (îl încurajez ”poți, iubitul meu, poți!”), la emoțiile din cadrul relațiilor zilnice (și ce dacă mi-a spus una/altă - eu îmi văd de ale mele - NU AUD ce nu vreau să aud - IGNOR ce-mi face rău).Și astăzi fac totul cât de bine pot. Astăzi SUNT IMPECABILĂ în a-mi exersa Voința. Fac tot ce stă în puterea mea.Astăzi decid să mă simt bine fiind EU.Astăzi AM VOINȚA să FIU cine sunt eu - SUFLET - LUMINA - VIAȚA. Exersez minut de minut PUTEREA INTERIOARĂ.Când / dacă apare un mic tiran în viață mea, sunt antrenat.Și mă bucur de oportunitate.Sunt ”pe dos” decât restul lumii.Accept provocările, pentru că ele mă fac să-mi amintesc mai repede cine SUNT.Eu SUNT VOINȚA. La fel cum eu SUNT SUFLET. Cum sunt LUMINA.Când sunt toate acestea, nu pot pierde nimic niciodată.Pentru că nu mă pot pierde pe mine.Nici măcar la trecerea dintre lumi.Încep să înțeleg de ce dacii râdeau când mureau.Deocamdată este o înțelegere intelectuală.Învăț, exersând, să trăiesc zi de zi FIIND cine descopăr, cu adevărat, că sunt: O ENERGIE INFINITĂ.Ne jucăm împreună?Jocul este MINUNAT și viața pe pământ interesantă.Să aveți o zi minunată!Mă iubesc și vă iubesc.Sursa text si foto. Facebook Zyanna Orinda