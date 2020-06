ConstantaEsteBine: Zi ciudata

S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next Generation EU, instrumentul temporar de redresare menit sa mobilizeze investitii si sa relanseze economia europeana.