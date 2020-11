ConstantaEsteBine: Ziua 15 de Post si de Jurnal de iubire de sine. Noaptea de Sf Andrei

Noaptea de Sf Andrei. O noapte specială, energetic vorbind - în fiecare an.

Ziua 15 de Post si de Jurnal de iubire de sineNoaptea de Sf AndreiO noapte specială, energetic vorbind - în fiecare an.Iar în anul acesta, 2020, și mai special pentru că este urmată mâine de o Lună Plină în Gemeni cu Eclipsă de lună.Adică evenimente astrale importante, ce modifică o configurație electromagnetică atât pe planeta noastră, cât și în corpurile noastre.În popor se spune că în această noapte se pot face ”legături” și ”dezlegări” foarte puternice.Dacă există într-adevăr o susținere energetică pentru promisiuni, pentru ”legături” și pentru acorduri - dar și pentru dezlegări - oare cum am putea să o folosim eficient, fiecare dintre noi?Ce am putea să ne ”legăm” să facem pentru fiecare dintre noi, să ne fie mai bine în viața de zi cu zi?Ce am putea să ne ”promitem” nouă înșine, practic, pentru a ne ajuta în procesul personal de echilibrare și eficientizare?Dacă facem promisiuni prea mari și prea generoase (de azi mă apuc de slăbit, de astăzi mă duc la sală și mă țin de mișcarea fizică, de astăzi, nu mai cheltui exagerat la cumpărături etc) continuăm să ne mințim și să ne iluzionăm.Oamenii fac o greșeală fundamentală atunci când se gândesc la alegerile lor viitoare. Ei se bazează constant pe faptul că mâine vor face alte alegeri decât cele de astăzi.