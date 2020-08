Constanteanca Alexandra Stan, piesa noua: Unde a fost filmat videoclipul piesei Tikari (video)

Alexandra Stan s-a născut în Constanţa la data de 10 iunie în anul 1989. Deși nu a urmat o școală sau un liceu de muzică, vocea și piesele ei s-au făcut auzite în toată România și în afară, ajungând în topurile multor radiouri.

Alexandra Stan a intrat în industria muzicală prin 2009 cu piesa Show me the way, produsă de MAAN Studio.Constănțeanca a lansat pe canalul său de YouTube, videoclipul piesei „Tikari”.„Tikari ” are versuri scrise de catre Alexandra Stan, Carlos Enrique Perozo (LiToo), Serban Cazan și este un duo între Alexandra Stan și LiToo. Videoclipul piesei a fost filmat în orașul natal al Alexandrei, Constanța, iar printre metaforele folosite se numara și ipostaza de Mica Sirena a anului 2020, într-un styling electrizant realizat de către Ovidiu Buta.Alexandra și-a facut debutul in muzica alaturi de MediaPro Music, cand a lansat single-ul “Lollipop / Param Pam Pam”. Ulterior, au urmat single-uri ca “Mr. Saxobeat”, “Lemonade” sau “Get Back (ASAP)”. La 10 ani distanta, artista a reintrat in portofoliul Universal Music Romania & MediaPro Music. Alexandra Stan a cucerit întreaga lume cu hitul „Mr. Saxobeat”. De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume (Saxobeats, Unlocked, Alesta, Mami), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborari cu artisti ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva si a strâns o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani. Alexandra este și singura artistă din România a cărei piesa, „Mr Saxobeat”, a fost interpretată de un alt star international, Selena Gomez.Sursa foto-video: Youtube/ Alexandra Stan