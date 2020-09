Constanteanca Inna a lansat single-ul Read My Lips: O piesa care atrage atentia de prima ascultare (video)

Inna revine în forță cu single-ul ”Read My Lips”, o piesă care atrage atenția de prima ascultare, în colaborare cu Farina, superstar din Columbia.

”Read My Lips”, noua piesă a Innei, este un mix de stiluri (pop, reaggaeton, trap), a fost compusă de Sean Fischer, Elsa Curran, Lilian Caputo, Britt Burton, Farina Pao Paucar Franco "Farina" și produsă de French Braids și Alexandru Cotoi.Videoclipul prezintă în prim plan două artiste puternice, și a fost regizat de Bogdan Păun și filmat de Alexandru Mureșan (NGM Creative). Pentru Farina, echipa video a fost formată din Jhon Nael and Jhonatan Abraham (NJ Entertainment) și Jared Pimienta (DoP).Inna (nume real: Elena Alexandra Apostoleanu) s-a născut la data de 16 octombrie 1986, la Mangalia, și este o cântăreață de muzică dance, pop și house din România. A început să colaboreze cu echipa de producători Play & Win în 2008, an în care a fost lansat și primul său disc single, „Hot”, piesă ce a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și Grecia.De pe albumul său de debut, Hot (2009), Inna a lansat alte patru discuri single, „Love”, „Déjà Vu”, „Amazing” și „10 minutes”, toate acestea câștigând poziții fruntașe în clasamentele de specialitate din Europa. Pe 15 aprilie 2009, cântăreața a semnat un contract de management cu una dintre cele mai importante case de înregistrări din America, Ultra Records.Prin semnarea acestui acord, compania se angaja să promoveze materialele discografice ale cântăreței în S.U.A., Regatul Unit și Canada.Ulterior, interpreta a câștigat patru trofee la gala premiilor Romanian Music Awards 2009.În aprilie 2009, șlagărul Innei, „Hot”, a fost nominalizat la categoria „Cea mai bună melodie internațională” în cadrul ceremoniei Premiilor Eska.În toamna anului 2009, Inna obținea un trofeu la premiile MTV Europe Music Awards, la categoria „Cel mai bun interpret român”.