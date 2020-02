Constanteanca Simona Halep a facut publica suma donata dupa incendiile din Australia

Simona Halep a anunțat suma totală pe care a donat-o pentru incendiile din Australia, transmite digisport.ro. Deși inițial nu a vrut să dezvăluie câți bani va dona, Simo s-a răzgândit și a publicat suma pe rețelele de socializare.Cu 20.000 de dolari a decis campioana de la Wimbledon să ajute victimele incendiului de vegetație din Australia."Sunt fericită să vă anunț că am donat suma de 20.000 de dolari pentru incendiile de vegetație din Australia. O să mă port exemplar de acum înainte, promit, Darren!", a fost mesajul postat în plină noapte de Simona Halep, pe contul său de Twitter.Sportiva noastră a promis că va dona câte 200 de dolari de fiecare dată când îl va enerva pe Darren Cahill, la Australian Open. În momentul în care a ajuns în țară, Simona a fost întrebată ce sumă s-a strâns, dar a evitat răpunsul.”Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren și de câte amenzi am luat, cu ghilimelele de rigoare, dar nu o să spun suma”, a afirmat Halep.Pentru Halep urmează două turnee în această lună. Este Simona va participa la Dubai și Doha. La primul Grand Slam al anului, Halep a ajuns până în semiinale, unde a fost eliminată de Muguruza, scor 6-7, 5-7.Sursa foto: Facebook/ Simona HalepCitește și: Constănțeanca Simona Halep „A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza“