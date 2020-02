Constanteanca Simona Halep: A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza“

"A fost un meci greu, a jucat foarte bine Muguruza. Am fost foarte aproape să-l câştig. E greu să analizezi foarte profund acest meci. Îmi trebuie câteva zile să mă odihnesc şi după aceea o să învăţ ceea ce am de învăţat din el. Darren (n.r. - antrenorul său Darren Cahill) mi-a spus că am făcut un meci foarte bun, dar că ar fi trebuit să fiu mai atentă la unele mingi importante", a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni.

"Sunt mulţumită de felul cum am jucat la Australian Open. Am început un pic mai greu la Adelaide, dar după aceea mi-am revenit şi pot spune că sunt bucuroasă de ceea ce am făcut. Eu mă simt foarte bine în Australia, e o ţară foarte călduroasă. Eu tot timpul am avut parte de o primire foarte călduroasă din partea lor şi le mulţumesc pentru acest lucru. Sunt prietenoşi cu mine şi tot timpul joc cu plăcere acolo. Am şi amintiri frumoase din 2018, în fiecare an am avut ceva frumos de luat de acolo. Pentru mine urmează acum turneele din Dubai şi Doha", a adăugat ea.