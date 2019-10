Constanteanul suparat: Locuitorii de pe bulevardul I.C. Bratianu - zona Palas nu sunt de acord cu ridicarea unui bloc in mijlocul unui cartier de case (documente)

Dacor Plast SRL, în datele Registrului Comerţului

Consilierii locali municipali, cu excepţia celor de la PNL, au aprobat în şedinţa din luna septembrie a.c. Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bulevardul I.C. Brătianu, strada Bucegi, strada Mureşului şi strada Petre Mănoiu, iniţiat de SC Dacor Plast SRL.Terenul are o suprafaţă de 18.167 mp. PUZ-ul stabileşte zonele de amplasare a construcţiilor prevăzute a fi realizate. Teritoriul aflat în studiu cuprinde parcele aflate în folosinţă de curţi-construcţii şi teren arabil. Terenul care a generat PUZ-ul este în prezent liber de construcţii şi este reglementat prin PUG-ul aprobat prin HCLM 653 din 1999, a cărui valabilitate a fost prelungită în 2015, şi prin regulamentul de urbanism aferent.Acesta încadrează terenul studiat în zona de reglementare ZRL 2a - zona locuinţelor individuale şi colective mici cu maximum P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecţie.Prin PUZ se doreşte diversificarea funcţiunilor şi integrarea terenului care a generat PUZ în zona de reglementare aferentă terenurilor de pe bulevardul I.C. Brătianu şi creşterea coeficienţilor urbanistici.Proiectul care a avut avizul de specialitate al Comisiei de Urbanism a CLM şi Comisiei Tehnică de Urbanism este contestat de locuitorii din zona de case din perimetrul viitoarei investiţii. Oamenii susţin că nu doresc ca un bloc de cinci etaje să fie ridicat în mijlocul cartierului de case. Într-un memoriu înaintat Comisiei Tehnice de Urbanism (care poate fi consultat în secţiunea „Documente”), locuitorii se tem că, odată cu începerea lucrărilor, le va fi afectată structura de rezistenţă a caselor, că se încalcă regulamentul local de urbanism care prevede că orice clădire se va retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin ½ din înălţimea cornişei, dar nu mai puţin de 3 m, parcela care permite construirea imobilului P+5 nu are acces carosabil lateral, iar varianta accesului din bulevard încalcă normele specifice din domeniul urbanistic şi nu permite crearea locurilor de parcare, motiv pentru care va fi nevoie să se îngusteze strada.La consultarea publică organizată de municipalitate pentru elaborarea PUZ, oamenii spun că opiniile lor nu au fost luate în considerare. Ei au spus clar în timpul consultării că nu doresc construcţii mixte şi colective în zonă, întrucât toate construcţiile sunt de tip unifamilial şi au cerut respectarea PUZ ului şi respectarea dreptului de proprietate.Cel mai mult, locuitorii din cartier se tem de faptul că le vor fi încălcate drepturile de proprietate şi vor fi obligaţi de investitor să-şi retragă proprietăţile atât stradal cu 7,5 m, cât şi în spatele curţii cu 2,5 m, teren pe care, potrivit proiectului întocmit de All Arhitectura, urmează să fie amenajate alei de acces şi parcări.Locuitorii de pe Brătianu mai cer şi respectarea intimităţii şi a studiilor de însorire. Primăria nu le-a oferit niciun răspuns la toate doleanţele, iar, mai mult decât atât, aşa cum menţionam, Planul Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de bulevardul I.C. Brătianu, strada Bucegi, strada Mureşului şi strada Petre Mănoiu a fost aprobat de Consiliul Local Municipal.Oamenii din zonă sunt decişi să meargă în instanţă şi să atace PUZ-ul, această fiind unica şansă pentru a împiedica investiţia. Ei au luat legătura în acest sens şi cu avocatul de la Asociaţia „Verde Urban“.Vă reamintim că şi în 2016 Dacor-Plast SRL a intenţionat să ridice un imobil P+2E cu destinaţia de locuinţe colective în Constanţa, pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 211 (n.r. aceeaşi locaţie). Doar că atunci dorinţa investitorilor nu a fost compatibilă cu cea a municipalităţii. Firma a primit certificat de urbanism, dar nu i s-a permis să îşi ducă planul la final deoarece nu se încadra în funcţiunea aprobată conform PUG. Urbaniştii din cadrul Primăriei Constanţa au susţinut că oportunitatea modificării reglementărilor urbanistice poate fi studiată printr-un PUZ elaborat conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32.Firma a fost înregistrată în anul 2003 şi este deţinută de IoanşiCei doi asociaţi deţin câte 50% din capitalul social. Administratorul societăţii, care se ocupă de „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii“, este Ioan Dan Murariu.În anul fiscal 2016, societatea cu 14 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.574.292 lei şi un profit de 289.820 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, Dacor Plast SRL a avut 13 salariaţi, a raportat o cifră de afaceri de 1.384.155 lei şi un profit de 402.393 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 10 salariaţi, cifră de afaceri de 2.132.600 lei şi un profit de 523.063 lei.Citeşte şi: