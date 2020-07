Constanteni banuiti de furturi. Politistii au intrat pe fir si au recuperat prejudiciul

La data de 23 iulie, în jurul orei 00.50, poliţiştii din cadrulau depistat un bărbat în timp ce dormea pe o stradă din municipiul Constanța.În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul are 47 de ani și se afla sub ifluența băuturilor alcoolice. Totodadă, acesta a declarat faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras telefonul mobil și 150 de lei.În urma verificărilor, polițiștii au depistat un tânăr, de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. La controlul corporal, poliţiştii au găsit asupra sa bunurile sustrase, acestea fiind predate persoanei vătămate.În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.Urmare a sesizării din data de 17 iulie a.c., privind săvârșirea unei infracțiuni de furt, poliţiştii din cadrulau depistat doi tineri, de 19, respectiv 24 de ani, ambii din municipiul Mangalia, bănuiți de comiterea faptei.În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că cei doi i-ar fi sustras unei femei, în timp ce se afla în incinta unui imobil din stațiunea Olimp, un telefon mobil și 1.700 de lei. Prejudiciul, în valoare de aproximativ 8.600 de lei, a fost recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate.În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.