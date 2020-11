Constantenii, indemnati sa doneze sange, in aceasta sambata

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța invită oamenii care nu au probleme de sănătate sa doneze pentru cei bolnavi.

“Va rugăm sa nu ignorați acest mesaj si sa luați în considerare oportunitatea de a oferi unui necunoscut o ora din sambată dumneavoastră liberă, devenind donator de sange”, transmite Centrul Regional de Transfuzii Sanguine.

Persoanele care doresc să doneze sange, dar nu o pot face in zilele lucratoare, sa se prezinte sambată 21.11.2020 in intervalul 09:00-13:00”, transmite Centrul Regional de Transfuzii SanguineSolicitările de sânge si componențe sanguine ale spitalelor din județ si din București sunt in creștere, dar numărul donatorilor se menține în această perioadă la un nivel insuficient, comparativ cu cererile.Pacienti cu boli grave, copii si adulti, au nevoie de tratament transfuzional; fară ajutorul donatorilor de sânge, nu li se poate asigura acest tratament.Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța dispune Centrul Regional de Transfuzii Sanguine, echipa depune eforturi lucrând în week-end-uri, dar fară contribuția dumneavoastră, a oamenilor sanatoși dornici sa ajute donând sange, eforturile noastre nu iși ating obiectivul.