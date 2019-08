Constantin Budescu revine in Liga 1. Cu ce echipa a semnat 

Constantin Buidescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Constantin Budescu se intoarce in Liga 1 dupa un an fara mari realizari in Arabia Saudita, la Al Shabab. Astra a mai facut un transfer de marca, dupa ce i-a convins pe Tamas, Radut si Florentin Matei. Patronul Astrei, Ioan Niculae, a precizat imediat dupa meciul echipei sale cu Viitorul, incheiat cu scorul de 1-1, ca mijlocasul va semna cu echipa sa un contract valabil pe doua sezoane. "Budescu e jucatorul nostru, e un fotbalist exceptional si il asteptam", a spus antrenorul Astrei, Dan Alexa. "Budescu a semnat cu noi pe 2 ani. Se antreneaza cu noi si este jucatorul Astrei. Budescu e precum cainele ala Lassie, oriunde pleaca, el se intoarce acasa. Alibec e cel mai fericit pentr ...