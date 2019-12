Constantin Enache a fost prezentat oficial ca antrenor la Petrolul Ploiești

Antrenorul Constantin Enache a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești, marți, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și președintele Marius Stan. Tehnicianul a declarat că și-a asumat un obiectiv "destul de greu, dar realizabil", acela de a promova în Liga 1, potrivit Mediafax.

"Lucrurile ar fi minunate dacă am putea explica cu două-trei cuvinte ce e de făcut. Sunt foarte convins că ceilalți colegi ai mei au făcut tot ce au avut în putință. Eu am un argument foarte bun în dorința mea de a munci corect, onest, iar argumentul de bază e calitatea staffului cu care lucrez. Sunt oamanei care mă completează foarte mult, cu care mă ajut. Mă bazez foarte mult pe emulația din jurul acestui club, energiile pe care le poate aduna clubul. Sunt convins că ele pot fi direcționate spre partea pozitivă și ăsta ar fi punctul forte.

Am stat două luni acasă și sufăr după Liga 1, iar în Petrolul am găsit un mijloc corect și real de a încerca să revin în Liga 1. Mi-am asumat un lucru destul de greu, dar realizabil. Matematica este una alternativă pentru noi, în acest moment, adică statistica și calculul matematic real nu ne dau șanse extraordinar de mari, dar fotbalul are calculul ei separat, iar cele șase puncte până la locul promovabil nu înseamnă foarte mult. Petrolul trebuie să își propună promovarea directă, iar acesta trebuie să fie obiectivul", a declarat Constantin Enache.

Enache a anunțat că stafful său tehnic va fi format din Mihai Ștețca (antrenor de portari), Cătălin Munteanu (antrenor secund) și Alessandro Citadino (preparator fizic).

Constantin Enache a devenit succesorul lui Flavius Stoican, cel care a demisionat după ce a lăsat echipa pe locul 8 în Liga 2, după 20 de etape, cu 31 de puncte. Primele două clasate, UTA Arad și CS Mioveni, au 41, respectiv 37 de puncte.