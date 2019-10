Constantin Mituletu-Buica: Voi prezenta decidentilor politici un proiect de cod electoral

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu-Buică, a informat, marţi, că va prezenta decidenţilor politici un proiect de cod electoral şi un proiect de cod pentru organizarea şi funcţionarea partidelor politice, cel de-al doilea având în componenţă şi finanţarea acestora şi a campaniilor electorale. AEP a găzduit marţi un eveniment cu prilejul Zilei Autorităţii Electorale Permanente, instituită la 29 octombrie, având în vedere că la 29 octombrie 2003 a fost adoptată în Parlament Legea de revizuire a Constituţiei din 1991, prin care s-a stabilit înfiinţarea acestei instituţii. Autoritatea a marcat, totodată, 100 de ani de la primele alegeri parlamentare din România Mare din 2-9 noiembrie 1919. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Ştiu un singur lucru, prin vot începe democraţia, dar mai ştiu şi că democraţia este scumpă, dar sigură. Unul dintre principiile de bază ale democraţiei sunt votul universal şi suveranitatea naţiunii. De esenţa democraţiei moderne ţin respectarea drepturilor omului, pluripartidismul, limitarea şi separarea puterilor în stat. (...) Îmi propun ca, pe viitor, să prezint decidenţilor politici un proiect de cod electoral şi un proiect de cod pentru organizarea şi funcţionarea partidelor politice, cel de-al doilea având în componenţă şi finanţarea partidelor şi campaniilor electorale", a declarat preşedintele AEP. Mituleţu-Buică a dat asigurări că alegerile, cât timp va fi preşedinte al AEP, vor fi transparente, libere şi corecte, iar autoritatea va avea un nivel "ridicat" de transparenţă şi integritate. "Garantez că cei care asigură, în acest moment, conducerea şi coordonarea unor activităţi în cadrul AEP se mulează perfect pe aceste cerinţe. (...) Această instituţie a evoluat foarte mult de la înfiinţare sub toate conducerile şi va evolua continuu, deoarece desfăşurarea procesului electoral evoluează odată cu tehnologia şi nu numai", a punctat el. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO În cadrul evenimentului de la AEP a fost lansat volumul "1919 Primele alegeri Parlamentare din România Mare", printre coautori numărându-se Daniel Barbu, fost preşedinte al AEP, care a punctat că este o datorie a autorităţii să constituie "o arhivă electorală a României, în care fiecare alegere (...) să aibă o monografie care să păstreze memoria integrală şi să fie un instrument de lucru pus la dispoziţia cercetătorilor". Au mai participat la eveniment directorul Arhivelor Naţionale, Cristian Aniţa, actuali şi foşti membri ai conducerii AEP. Potrivit datelor prezentate de AEP, de la înfiinţarea autorităţii s-a reuşit crearea Registrului electoral, a Corpului experţilor electorali, s-a implementat sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal SIMPV, s-a lansat portalul www.votstrainatate.ro. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO