ConstataEsteBine: Invitatie la vernisaj! Expozitia internationala Vedere de la fereastra ii asteapta constantenii sa admire lucrari din toata lumea

Peste 40 de artiști internaționali vor participa la o expoziție, în urma apelului făcut de cătreși. Expoziția poate fi admirată pe canalele puse la dispoziție de Facultatea de Arte, din cadrul Universității Ovidius Constanța, disponibile la linkurile de mai jos.„Invitații au transmis și mesaje video, toate sunt super faine și marchează felul în care Covid 19 a schimbat inclusiv lumea artelor”, spune Maria Teodorescu, care s-a ocupat și de macheta campaniei #ConstantaEsteBine , demarată de către cotidianul ZIUA de Constanța.„Continuăm seria vernisajelor cu care v-am obișnuit în această perioadă cu o expoziție internațională, realizată cu sprijinul Academiei de Artă din Florența”, este anunțul publicat pe pagina de Facebook a Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius Constanța.Iubitorii de artă sunt invitați, astfel, miercuri, 13 mai, la ora 19:00, pe canalul YouTube al Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, și pagina de Facebook să privească împreună lumea prin ferestrele artiștilor, prin sufletul lor!„Martie 2020, lumea a încremenit într-o luptă mută cu un dușman imperceptibil. Instituțiile de învățământ și-au închis sălile, dar în spatele ecranelor și ale tastaturilor, profesorii și studenții au continuat să lucreze împreună. În Facultatea de Arte din Universitatea „Ovidius” din Constanța – chiar dacă situația de față nu ne-a mai permis să dezbatem față-în-față la șevalet fiecare lucrare a studenților, am adaptat rapid temele astfel încât toate noțiunile teoretice și practice să poată fi asimilate prin interacțiunea on-line.„Vedere de la fereastră” a fost una din cele câteva teme adaptate noii situații, o temă care a devenit pe cât de presantă asupra psihicului nostru, pe atât de ofertantă din perspectivă artistică. Mișcarea online a fost cuprinsă și în proiectul nostru și am invitat artiști contemporani, pe care în mod normal îi dădeam drept exemplu la cursuri, să participe alături de studenții Facultății de Arte și a cadrelor didactice la o expoziție virtuală de amploare.Astfel a luat naștere o expoziție internațională, prima de acest fel, a cărei gazdă este Universitatea „Ovidius” din Constanța, susținută de Centrul de cercetare și creație „Euxin” al Facultății de Arte și în premieră, cu sprijinul Academiei de Artă din Florența.Mai mult decât o colecție de lucrări reunite sub un concept comun, acest eveniment este manifestarea unei conștiințe artistice și a solidarității colective ce au zdrobit orice noțiune de spațiu fizic. În lipsa delimitărilor spațiale și a diferențierii artistice convenționale, despuiat de orice ambiții individuale, ne-a rămas esențialul – vibrația sufletească și artistică, frecvența comună de rezonanță a întregii lumi!Studenți, cadre didactice și alumni ai Facultății de Arte, împreună cu peste 40 de artiști invitați, din întreaga lume, toți au răspuns chemăriiși, curatorii acestei expoziții. Participanții au adus pe simezele virtuale mai mult decât o colecție de lucrări de artă, au dăruit întregii lumi sentimentele și trăirile lor ca Oameni și Artiști”, este mesajul venit în întâmpinarea oamenilor din partea Facultății de Arte..