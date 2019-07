Constelatia bibliotecilor – proiect cu finantare nerambursabila de la Administratia Fondului Cultural National (conferinta de lansare)

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi implementeaza in perioada iulie - octombrie 2019, proiectul „Constelatia bibliotecilor”, care urmareste inovarea si diversificarea serviciilor de biblioteca, prin infiintarea unor cluburi de astronomie in cinci biblioteci din judetul Iasi, si anume in comunele Deleni, Ceplenita, Erbiceni, Belcesti si Sipote. Cele cinci biblioteci au fost selectate in baza evaluarii activitatii acestora de catre Comisia de coordonare si indrumare metodica din cadrul Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi” Iasi. In cadrul proiectului vor fi achizitionate cinci kit-uri de astronomie (telescoape si accesorii care vor ramane celor cinci biblioteci), se vor desfasura cursuri de i ...