Constructia „imposibila” din mingi de tenis realizata de un fizician. De ce nu se darama turnul? - VIDEO

Un fizician a reusit sa construiasca turnuri formate din mingi de tenis aranjate in forme care sfideaza gravitatia, fara sa foloseasca banda adeziva, lipici sau orice alt tip de substanta adjuvanta. Metoda minune? Forta de frecare. Andria Rogava, un profesor din Tbilisi, Georgia, a realizat „constructiile" in biroul sau si a descoperit ca doar forta de frecare si balansul mingilor pot sa sustina o asemenea structura. El a reusit chiar sa ridice un turn de 9 etaje alcatuit din 25 de mingi si sustine ca putea merge chiar mai sus de atat. Rogava este pasionat de tenis si spune ca ideea i-a venit intr-o zi in care a remarcat mingile nefolosite din biroul sau si a incercat sa construiasca nist ...