''Construim orasul in curtea scolii'' la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Iasi

Liceul Teoretic Vasile Alecsandri din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 9 mai 2019, incepand cu ora 13.00, in sala de festivitati a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iasi va avea loc deschiderea proiectului antreprenorial „Construim orasul in curtea scolii”, aflat la cea de-a VI-a editie si implementat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Centrul de Resurse si Asistenta Educationala Iasi, Fundatia „Alaturi de Voi” Romania. Eveniment-concept inedit in peisajul educational iesean, proiectul isi propune ca an de an sa reuneasca, intr-un parteneriat eficient, efectiv si activ, companii si structuri organizationale care vad viitorul in educatia de calitate si care isi asuma in mod rea ...