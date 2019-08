Construirea podului suspendat de la Braila a fost aprobata de Comisia Europeana

Pod suspendat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia Europeana a anuntat, vineri seara, ca a aprobat finantarea pentru construirea podului suspendat de la Braila. In acelasi timp, au fost aprobate si finantarile pentru extinderea retelelor de apa din judetele Cluj si Salaj. "Este cel mai mare prooiect finantat din fondurile europene pe componenta aceasta de infrastructura din aceasta parte a tarii. Speram sa continuam cu investitii cu fonduri europene de acest tip. Exista bani europeni pentru autostrada Iasi - Targu Mures. Ce spun autoritatile Vorbim de 24 de km de drum, dintre care podul efectiv are 2 km. Este un pod care are o componenta importanta si economica, pentru fluidizarea traficului de marfuri.", a declarat ministrul Fonduril ...