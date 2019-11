Consultant sfatuiește guvernul Orban sa continue masuri fiscale luate de guvernele PSD

Noul Guvern ar trebui să păstreze anumite măsuri fiscale luate în turism, să impulsioneze mai mult incoming-ul şi să aibă curaj să promoveze mult mai mult destinaţia turistică România, susţine Traian Bădulescu, consultant în turism, potrivit Agerpres.

"Noul Guvern, în general, şi noul Minister al Economiei, în particular, de care va ţine şi turismul, ar trebui să păstreze anumite măsuri fiscale şi facilităţi luate, dar să impulsioneze mai mult incoming-ul. Ideea de primă de incoming pentru agenţiile de turism care aduc turişti străini este binevenită şi aşteptată de către patronate. Ar trebui să aibă curaj şi să promoveze mult mai mult destinaţia turistică România şi să colaboreze mai bine cu mediul privat şi cu organizaţiile şi patronatele de profil. Cred că ar trebui menţinută o Autoritate Naţională pentru Turism, cu toată structura ei, aşa cum este în Grecia, iar pe viitor să fie înfiinţată o Organizaţie Naţională de Turism pe baza unui parteneriat public - privat, aşa cum fac cu succes ţări precum Franţa, Germania sau Austria", a declarat pentru AGERPRES Traian Bădulescu.

De asemenea, el afirmă că ar trebui rezolvate problemele companiei TAROM, dar şi dezvoltarea birourilor externe de turism ale României, alături de începerea unor campanii de promovare la scară mare.

"Ar trebui rezolvate problemele de management ale companiei aeriene naţionale TAROM, care este foarte importantă, ar trebui redeschise şi dezvoltate birourile externe de turism ale României, ar trebui pornite campanii de promovare la scară mare. De asemenea, ar trebui organizate mai multe evenimente, forumuri, workshop-uri, caravane dedicate turismului românesc pe pieţele ţintă, în afara târgurilor internaţionale de turism. Nu în ultimul rând, ar trebui organizate mai multe evenimente, forumuri, workshop-uri, caravane dedicate turismului românesc pe pieţele ţintă, în afara târgurilor internaţionale de turism", a adăugat Bădulescu.

În opinia sa, domeniul ar fi trebuit să aibă în continuare un Minister al Turismului, aşa cum solicită şi patronatele din turism, "pentru a se arăta că turismul devine, în sfârşit, prioritate şi este luat în seamă în mod constant, indiferent de guvern".

"Însă nu cred că desfiinţarea acestuia reprezintă o dramă. Important este să avem turism şi să existe un real parteneriat public - privat. Guvernul trebuie să acorde toată atenţia acestui sector. Şi în alte ţări dezvoltate turistic precum Franţa, Austria, Grecia, turismul este patronat de ministere ale economiei sau culturii, şi există în subordinea acestora o Autoritate sau o Organizaţie Naţională de Turism. Însă, dacă revin la parteneriatul public - privat, în România, acestuia i se tot face apologia însă doar la nivel teoretic. Trebuie să se înţeleagă că domeniile public şi privat depind unul de altul, trebuie să se întrepătrundă şi să coexiste. Nu trebuie să fie în niciun caz două lumi separate, aşa cum sunt, de multe ori, astăzi. Statul trebuie să sprijine privatul şi privatul statul. Şi acest aspect este important pentru orice domeniu, nu doar pentru turism", a subliniat consultantul.

În ceea ce priveşte voucherele de vacanţă, Bădulescu afirmă că o astfel de măsură ar trebui păstrată, chiar dacă ea este privită ca o "subvenţie", deoarece banii ajung tot în sectorul privat, dar asigură şi un rulaj şi un grad de ocupare ridicat structurilor de cazare din România.

"Consider că măsura voucherelor de vacanţă trebuie păstrată. Chiar dacă este privită ca o subvenţie, amintesc că banii ajung tot în sectorul privat (structuri de cazare şi agenţii de turism). Pe de altă parte, voucherele de vacanţă pot fi distribuite şi în sectorul privat. Nu în ultimul rând, aceste vouchere au asigurat primele concedii din viaţă sau după mulţi ani pentru anumite categorii sau au determinat turiştii români să redescopere România. Voucherele de vacanţă asigură un rulaj şi un grad de ocupare ridicat structurilor de cazare, care, astfel, îşi pot îmbunătăţi calitatea serviciilor, se pot dezvolta, îşi pot mări personalul calificat şi, astfel, pot fi pregătite mai bine pentru incoming - deci pentru primirea de turişti străini. De altfel, asociaţiile patronale din turism, precum Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) sau Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) au militat de-a lungul anilor pentru introducerea şi permanentizarea acestor vouchere de vacanţă", afirmă Traian Bădulescu.

Potrivit sursei citate, voucherele sau tichetele de vacanţă reprezintă o tradiţie de zeci de ani în ţări precum Elveţia, Franţa sau Ungaria. În toate aceste ţări, ele sunt valabile doar pentru turismul intern, respectiv pentru pachetele turistice în propria ţară.

Bădulescu este de părere că voucherele de vacanţă au asigurat un grad de ocupare mai ridicat în cazul turismului balnear, al turismului montan sau rural, iar "multe vile şi pensiuni s-au autorizat, în sfârşit, pentru a beneficia de aceste vouchere".

Potrivit unor studii de specialitate, în 2018, prin introducerea voucherelor de vacanţă, numărul turiştilor a crescut cu 22% pe litoral, dar în această vară creşterea a fost doar de 3%. "Aceasta pentru că "boom"-ul cel mai puternic a fost înregistrat anul trecut, iar o parte dintre turişti au ales aceleaşi destinaţii şi în acest an. Nu am observat creşteri mari ale tarifelor din partea structurilor de cazare, datorită voucherelor. O parte din hoteluri au ajustat tarifele în funcţie de rata inflaţiei şi de investiţiile efectuate între timp. Pe de altă parte, dacă un hotel are dreptul de a-şi modifica cât de des vrea tarifele de recepţie, tarifele negociate cu agenţiile de turism rămân stabile o perioadă lungă, aşa că un turist va putea să cumpere de la o agenţie de turism un sejur pe litoral de pe acum, pentru vara viitoare, fără ca acesta să sufere modificări de tarife", consideră Traian Bădulescu.

Referitor la mărirea valorii voucherelor de vacanţă în extrasezon, o măsură pe care a anunţat-o ministrul interimar al Turismului, Bogdan Trif, înainte de demiterea Guvernului PSD prin moţiune de cenzură, Bădulescu afirmă că intenţia este bună pentru că impulsionează circulaţia turistică în această perioadă. " S-a observat că majoritatea turiştilor beneficiari de vouchere de vacanţă au profitat, în ultimii doi ani, de vârful de sezon. Pe de altă parte, ideea de extrasezon este greu definibilă. Pentru că atunci când este, de exemplu, extrasezon pe litoral, poate fi sezon la munte, în staţiunile balneoclimaterice sau mai ales în marile oraşe. Pentru ultima categorie, vârful de sezon este reprezentat de perioadele martie - mai şi septembrie - noiembrie, când au loc evenimente şi este o perioadă dedicată turismului de afaceri. Deci ar trebui să fie mai bine definit extrasezonul", a adăugat consultantul în turism.

Pe 30 octombrie, ministrul propus pentru Economie, Energie şi Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, care va avea în portofoliu şi domeniul Turismului, a declarat în cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate că noul Guvern va păstra voucherele de vacanţă pentru bugetari şi are un proiect şi pentru mediul privat, astfel încât companiile să-şi deducă suma de 1.450 de lei din impozitul pe profit.

"A fost un fake news că vrem să scoatem voucherele de vacanţă, pe care vreau să-l demontez. Nici prin gând nu ne-a trecut să le scoatem, ci, mai mult, le considerăm un vector important de marketing turistic pentru destinaţiile interne, românii au circulat mult mai mult", a spus Popescu.

El a arătat că PNL a iniţiat un proiect de lege pentru ca firmele private să-şi poată deduce din impozitul pe profit cheltuielile cu tichetele de vacanţă.

"Avem un proiect de lege pentru mediul privat, astfel încât companiile private care pot şi vor să dea vouchere pentru salariaţii lor, acea sumă de 1.450 de lei să poată fi deductibilă, atenţie, din impozitul pe profit. Deci nu deductibilă fiscal şi apoi să se aplice impozitul pe profit, ci din impozitul pe profit. Este un proiect al nostru, al liberalilor, care este în circuit parlamentar, în dezbatere", a precizat Popescu.

Potrivit acestuia, noul Guvern se va gândi şi la posibilitatea acordării de vouchere pentru extrasezon.

"Nici pe departe nu ne trece prin cap să le desfiinţăm. Credem că ar trebui orientate şi spre extrasezon. Vom analiza proiectul iniţiat de PSD în acest sens. Suntem de acord ca voucherele să se ducă şi spre zona de extrasezon. Lucrurile bune care sunt în minister, le vom păstra", a mai spus atunci ministrul propus pentru Economie, Energie şi Mediul de Afaceri, Virgil Popescu.

Datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din România, în primele nouă luni din 2019, au însumat 10,449 milioane, în creştere cu 4,4% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, 79,8% fiind români, iar restul de 20,2% turişti străini.