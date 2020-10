Consultare populara in ziua alegerilor locale din Ucraina: legalizarea canabisului si reducerea numarului de parlamentari, printre intrebari

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut vineri publica lista completa de cinci intrebari pe care administratia sa doreste sa le supuna votului in cadrul unui plebiscit preconizat sa aiba loc in paralel cu alegerile locale din 25 octombrie, printre intrebari figurand reducerea numarului de parlamentari in legislativul de la Kiev si legalizarea cannabisului in scop terapeutic, relateaza agentiile de presa Ukrinform, AFP si Reuters.