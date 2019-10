Consultarile de la Cotroceni au fost amanate. Iohannis anunta marti numele noului premier

Cea de-a doua rundă de consultări anunţată pentru luni de preşedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amânată până marţi. Tot marţi ar putea fi ziua în care şeful statului anunţă numele viitorului premier. Preşedintele a declarat vineri că PNL este dispus să preia guvernarea, cu Ludovic Orban propunerea de premier The post Consultările de la Cotroceni au fost amânate. Iohannis anunţă marţi numele noului premier appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.