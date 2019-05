Consulul onorific al Madagascarului lamurește situația lui Radu Mazare - Extradarea se face ușor daca Romania acționeaza

Consulul onorific al Madagascarului în România, Serge Rameau, a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, că extrădarea lui Radu Mazăre în România poate fi rezolvată ușor, dacă autoritățile de la București vor dori acest lucru, pentru că în țara sa noul președinte este ferm împotriva corupției. Mazăre nu se ascundea, locuia în complexul lui turistic, unde se practică sporturi extreme. Oficialul malgaș a spus că nu are, până în acest moment, o confirmare oficială din Madagascar privind reținerea lui Radu Mazăre potrivit Europa Liberă

„Dacă Radu Mazăre este arestat în Madagascar, ar putea fi o chestiune gestionată de Poliție. Am întrebat Ministerul de Externe, Ministerul Justiției și presa din țara mea, dar nu am primit o confirmare până acum”, a declarat Serge Rameau pentru Europa Liberă. „Oficial, nu am nicio notificare din Madagascar privind arestarea lui Radu Mazăre”, a spus diplomatul. El a menționat că a trimis, imediat după condamnarea definitivă a lui Mazăre, o informare în Madagascar despre alerta pe care Interpolul o emisese pe numele acestuia, însă nu a primit niciun răspuns nici la vremea respectivă.

„Trebuie să vă spun că în Madagascar am avut alegeri prezidențiale, iar noul președinte, Andry Rajoelina ( a fost instalat în ianuarie 2019 – n.r), este foarte ferm în eradicarea corupției în țară”, a precizat Serge Rameau. „Mai multe persoane importante au fost arestate pentru fapte de corupție, așadar, dacă dl. Mazăre este în arest și dacă România face pași concreți pentru extrădare, sunt convins că vom găsi ușor soluția legală”, a arătat consulul onorific malgaș. Țara sa se află printre statele care nu au acorduri de extrădare, dar, așa cum a arătat diplomatul, dacă România dorește, extrădarea se poate face foarte rapid. Serge Rameau a dat ca exemplu, cazuri de oameni de afaceri din țara sa care fugiseră de lege în Insula Mauritius și „care au fost extrădați într-o singură săptămână”. „Dacă a funcționat în cazul nostru, poate funcționa și în altă situație”, a adăugat consulul onorific din Madagascar.

L-am întrebat pe Serge Rameau dacă poate estima cât ar putea dura extrădarea lui Radu Mazăre, în noile circumstanțe politice din țara sa – „În primul rând, dacă dl Mazăre se află în custodie la noi și dacă autoritățile române vor cu-adevărat să negocieze extrădarea lui, ambasadorul României în Madagascar poate grăbi lucrurile”, a răspuns oficialul malgaș.

România nu are ambasadă în Madagascar. Marius Borănescu este ambasador în Africa de Sud, care are în atribuții și reprezentarea României în insula din Oceanul Indian, unde a fugit Radu Mazăre la finele lui 2017. În urmă cu nici două luni, la 28 martie, România a numit-o consul onorific în Madagascar pe Lăcrămioara Toader, după cum au confirmat pentru Europa Liberă surse oficiale din Ministerul de Externe, care au spus că Lăcrămioara Toader a fost desemnată de autoritățile române pentru că locuiește în Antananarive de 30 de ani. Un consul onorific are atribuții limitate, este puțin probabil să reprezente România în negocieri de extrădare, au declarant sursele diplomatice române. La instalarea sa a fost prezent ambasadorul Borănescu.

Important este faptul că Lăcrămioara Toader este nimeni alta decât mama partenerului de afaceri al lui Radu Mazăre, cel care l-a ajutat în 2012 pe primarul condamnat la nouă ani de închisoare să închirieze terenul pe care a construit complexul turistic de lux din Madagascar. Informația a fost publicată de Rise Project în vara lui 2017, când Lăcrămioara Toader nu fusese încă numită consul, iar Radu Mazăre nu fugise din țară.

Despre legăturile consulului onorific al României în Madagascar cu fostul lider al PSD Constanța a vorbit și Serge Rameau, în interviul pe care l-a acordat Europei Libere. „Doamna Toader l-a ajutat cu bună-credință pe Radu Mazăre când a venit în Madagascar. Înainte să fie numită consul onorific, au avut un acord de afaceri cu Radu Mazăre. Fiul ei, Dorin, a cumpărat pământ pentru Radu Mazăre, pentru că străinii nu pot cumpăra terenuri în Madagascar. I-a închiriat pe 99 de ani terenul lui Radu Mazăre și a supervizat construcția complexului turistic pe care îl deține. Realația lor s-a destrămat însă, în termeni neamicali”, a spus diplomatul din Madagascar în interviul pentru Europa Liberă.

Ce statut avea Radu Mazăre în Madagascar? Se ascundea, având în vedere că era căutat de Interpol? „Nu, nu se ascundea. Era un om liber”, a spus diplomatul malgaș. „Avea cerere de emigrare în Madagascar, depusă în Italia, la Roma, fiind cetățean al UE”. „Era expatriat, cu contract de angajat la propria sa firmă, cu cazier judiciar curat și pașaport nou-nouț când a venit în Madagascar”. După ce a fost condamnat, a cerut azil politic, după cum a declarat în presa locală, însă Madagascar nu oferă azil politic. Astfel, și-a reînnoit anual cererea de rezidență, ca expatriat cu firmă proprie, care reprezintă o procedură obișnuită, după cum a arătat consulul onorific al Madagascarului la București, Serge Rameau, într-un interviu pentru Europa Liberă.