Consumatori de droguri la 10 ani, dealeri la 14. Care este situatia traficului si consumului de stupefiante in Romania

Directorul executiv al Centrului International Antidrog (CIADO), Gigel Lazar, a declarat, luni, ca la nivel national se observa o tendinta de scadere a varstei tinerilor consumatori de droguri, fiind in tratament copii de 10 ani. In privinta dealerilor, varsta a scazut la 14 ani. „Daca discutam de consumatori, discutam de consumatori la varsta de 10 ani. Daca discutam de dealeri, deja discutam de 14 ani. Lucrurile au o evolutie fabuloasa, (copiii – n.r.) provin din familii care au consumatori si din familii in care sunt dealeri", a completat acesta. Gigel Lazar a precizat ca o tendinta ascendenta poate fi sesizata si in cazul numarului de liceeni consumatorilor de droguri ...