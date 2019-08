Consumul de oua. Ne fac rau sau sunt bune?

oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai ales cand este vorba despre sanatate, nu este usor sa spulberi o convingere inradacinata in constiinta oamenilor. Asa se-ntampla si in cazul consumului de oua: unii specialisti sustin ca acest aliment ar contribui la cresterea nivelului colesterolului din sange si la declansarea afectiunilor cardiace. Opinii despre miturile restrictive pentru consumul de oua Pe tema consumului de oua, cercetatorii de la Tongji Medical College din China si cei de la Harvard School of Public Heallth demonteaza miturile restrictive pentru consumul oualelor in cazul persoanelor suferinde de boli de nutritie si de inima: „Un ou pe zi nu te trimite la doctor!". Deoarece ouale sunt o sursa de minerale si de proteine sana ...