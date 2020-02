Contabila Casei de Ajutor Reciproc de pe langa UM 01853 Capu Midia, condamnata pentru delapidare si fals in inscrisuri (document)

Contabila Casei de Ajutor Reciproc de pe lângă UM 01853 Capu Midia a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa.Decizia privind condamnarea poate fi citită integral accesând secţiunea Documente.Prin rechizitoriul nr. 7231/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatei, cercetată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată (8 acte materiale) (...) şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale) (...).În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în sarcina inculpatei faptul că, în perioada 04.12.2014 – 18.12.2015, în calitate de contabil la Casa de Ajutor Reciproc de pe lângă UM 01853 Capu Midia, şi-a însuşit, prin falsificarea mai multor documente contabile, suma totală de 33.869,25 lei din gestiunea persoanei juridice unde îşi desfăşura activitatea, sumă de bani ce reprezenta depozite şi depuneri de numerar ale membrilor Casei de Ajutor Reciproc.Dosarul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Constanţa, instanţă care a decis condamnarea inculpatei la doi ani de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Instanţa a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, inculpata fiind obligată să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.Mai mult, inculpata a fost obligată să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Pe durata termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii la una din următoarele unităţi: Primăria/Consiliul Valu lui Traian, pe o perioadă de 90 zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.Judecătoria Constanţa i-a pus în vedere inculpatei că, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, precum şi în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, se vor aplica dispoziţiile privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.Magistraţii au admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Casei de Ajutor Reciproc de pe lângă UM 01853 Capu Midia în contradictoriu cu inculpata, aceasta fiind obligată la plata către partea civilă a sumei 33.869,25 lei, actualizată cu indicele de inflaţie de la data săvârşirii faptei şi până la data plăţii efective, cu titlu de daune materiale.Decizia Judecătoriei Constanţa a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa.