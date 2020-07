Contagiunea in creștere. Care sunt focarele Europei, cu Romania in topul listei

O relaxare a măsurilor de securitate, reluarea călătoriilor chiar și în afara spațiului Schengen și începerea sezonului estival. Revenirea ofensivei Covid-19 poate fi atribuită mai multor elemente, în timp ce virologii continuă să se împartă între cei care consideră virusul mai puțin agresiv și cei care susțin că nimic nu s-a schimbat cu adevărat în […] The post Contagiunea în creștere. Care sunt focarele Europei, cu România în topul listei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.