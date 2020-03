Containere incarcate cu deseuri, depistate in Portul Constanta Sud Agigea (galerie foto)

În data de 18.03.2020, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu și lucrători din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea au efectuat, în Portul Constanța Sud Agigea, controlul fizic la două containere care, în conformitate cu actele vamale depuse, conțineau “anvelope uzate pentru autoturisme”.În urma controlului efectuat s-a constatat că cele două containere conțin deșeuri, expediate de o societate comercială din Australia pentru o societate comercială din România, de pe raza județului Suceava.Comisarii Gărzii de Mediu Constanța au dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul României și returnării acestora către expeditor.Totodată, polițiștii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța învestit în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, în cauză fiind cercetat un cetățean român, în vârstă de 33 de ani, domiciliat pe raza județului Suceava.Sursa foto: Garda de CoastăCitește și: Garda de Coastă Încă un container cu deșeuri descoperit în Portul Constanţa Sud Agigea