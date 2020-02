Containerele cu deseuri depistate in Portul Constanta Sud Agigea, returnate catre expeditor (galerie foto)

În continuarea cercetărilor efectuate în cazul celor 16 containere descoperite în Portul Constanţa Sud Agigea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în data de 24.02.2020, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu lucrători din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București și Garda Națională de Mediu, au efectuat controale în cele trei puncte de lucru de pe raza municipiului București și județului Ilfov ale societății comerciale în cauză, fiind astfel sistate operațiunile de comercializare a produselor second-hand.Menționăm faptul că, activitățile de control derulate de autoritățile implicate sunt în curs de desfășurare.Totodată, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost finalizată activitatea de încărcare, pe nava sub pavilion Olanda, a containerelor cu deșeuri, în vederea returnării acestora către expeditor. Acestea au părăsit teritoriul României în cursul zilei de 21 februarie a.c..Reamintim că, în data de 20.02.2020, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, în cooperare cu lucrători din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Garda de Mediu, Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud Agigea și Direcția de Sănătate Publică Constanța au efectuat controlul fizic la 16 containere descărcate de pe o navă, pavilion Olanda, sosită din direcția Marea Britanie, în Portul Constanța Sud Agigea.Astfel, s-a constatat că, deși în documentele prezentate la autoritatea vamală figurează ca fiind obiecte de uz casnic second hand, acestea erau deșeuri inutilizabile.În cauză, sunt cercetați doi cetățeni români, în vârstă de 36, respectiv 33 de ani și un cetățean britanic, în vârstă de 34 de ani, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta învestit în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de exportul sau importul de deșeuri cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.Sursa foto: Garda de CoastăCitește și: Garda de Coastă Containere încărcate cu deșeuri, descoperite în Portul Constanţa Sud Agigea