Continua competiția dintre Aeroportul Targu Mures și Aeroportul Cluj: Doua noi zboruri saptamanale spre Antalya de la Targu Mureș

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş va asigura, începând de luni, două noi zboruri cu destinaţia Antalya (Turcia), numărul curselor charter săptămânale de pe această unitate aeroportuară ajungând la patru, informează Agerpres.

"Am început un parteneriat cu tour operatorul Paralela 45 încă de anul trecut. Atunci au avut încredere foarte mare în Aeroportul Târgu Mureş deoarece şi-au asumat să pună în vânzare bilete cu pornire din Târgu Mureş spre Antalya în condiţiile în care aeroportul era în plin proces de reconstrucţie, era o perioadă foarte stresantă pentru noi deoarece lucrările au întârziat două săptămâni şi am fost nevoiţi ca primele două curse să le transferăm la un alt aeroport. (...) Acest parteneriat a demarat anul trecut, cu o cursă săptămânală către Turcia, anul acesta pe parcursul contractării pachetelor turistice s-a constatat creşterea interesului manifestat de către pasagerii din aria deservită de către Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, a impus adăugarea al celui de-al doilea avion, a doua frecvenţă săptămânală, către Turcia. Eu am convingerea că dacă aceste două noi curse săptămânale vor fi profitabile pentru agenţia de turism, anul viitor publicul călător din zona noastră va putea beneficia şi de alte destinaţii de interes", a declarat directorul Aeroportului Transilvania din Târgu Mureş, Peti Andras, într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui Peti Andras, prin cele două noi curse efectuate de compania Corendon Airlines se ajunge la trei curse charter către Antalya, una fiind efectuată de TAROM, la care se adaugă un charter către Egipt, Aeroportul Transilvania având acum programate 13 zboruri săptămânale.

Directorul de dezvoltare al tour operatorului, Rodin Malcea, a precizat că parteneriatul cu Aeroportul Transilvania este în al doilea an şi că, dat fiind numărul mare de turişti din zonă care optează pentru Antalya, s-a decis efectuarea a două zboruri săptămânale cu această destinaţie, lunea şi joia.

Prima cursă charter din această săptămână spre Turcia a plecat cu toate cele 180 de locuri ocupate, iar pentru al doilea zbor deja sunt achiziţionate 96% dintre bilete.