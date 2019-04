Continua controalele in spitale - Inspectorii DSP, vizita inopinata la Elias. Nereguli privind materialele Secției de Ortopedie/ Pintea, verificari la Tulcea

Inspectorii DSP au mers, joi dimineața, la Spitalul Elias pentru a verifica dacă instituția îndeplinește condițiile igienico-sanitare, iar seara trecută, ministrul Sorina Pintea a vizitat Spitalul Tulcea. La Elias, verificările sunt în curs, existând suspiciuni privind materialele folosite de Secția de Ortopedie.

Este vorba despre materialele folosite la Secția de Ortopedie (n.r a Spitalului Elias). În funcție de rezultatele controlului, pot sa va spun ce masuri luam, ca in acest moment verificam. Vrem sa vedem daca materualele au ajuns pe sectii, daca sunt in regula, daca sunt sigure pentru pacienti, rezultatele preliminare le vom avea in aceasta seara. Din punct de vedere igienico-sanitar era în regulă la Tulcea, am vizitat unitatea primiri urgențe. Nu spun nimănui unde merg, nu au cum să știe. Până anul trecut, rolul DSP era decorativ, mai ales în teritoriu, unde existau înțelegeri la nivel local, a declarat Sorina Pintea la Digi24.