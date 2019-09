Continua evenimentele din cadrul proiectului ,,Dobrogea, edificii cu mosaic, credinta, cultura, cetatea". Care este programul

Până la ora 17.00, însă, vă invităm la celelalte evenimente din cadrul proiectul ,,Dobrogea, edificii cu mosaic, credinţa, cultura, cetatea," care se vor desfășura astăzi: lansări de cărți și publicații în limbile minorităților naționale (ora 14.00 - Aula „Adrian Rădulescu“, MINAC) și spectacolul comunității tătare „Acasă în Dobrogea“ (ora 15.00 – Sala .... MINAC), transmit reprezentanţii Asociației Eurocult.

Evenimentele din cadrul proiectului ,,Dobrogea, edificii cu mosaic, credinţa, cultura, cetatea" singurul proiect organizat de o asociație din Constanța (Asociația Eurocult) finanțat de Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, continua astăzi, 28 septembrie 2019, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC).De la ora 10.00, au fost reluate comunicările științifice privind particularitățile minorităților naționale, patrimoniul lor cultural, evoluțiile acestora și importanța prezenței minorităților în Dobrogea, în special, și în România, în general. Dintre titlurile lucrărilor menționăm: „Națiunea, o realitate construită sinergetic“ (lect.univ.dr. Ghiursel Regep), „Tătarii: istoric, identitate, actualitate“ (prof.univ.dr. Ibram Nuredin), „Eroii turci și tătari dobrogeni în cele două Războaie Mondiale“ (col.(r) Remus Macovei) „Aspecte ale activității culturale a comunității albaneze din Constanța“ (prof.univ.dr. Renata Topciu) etc.Astăzi, de la ora 17.00, Muzeul de Artă Constanța va găzdui spectacolul de muzică, dans și poezie din lirica minorităților naționale dobrogene „Eu sunt, tu ești, noi suntem – marea“, în regia maestrului Liviu Manolache. Interpretează actorii Georgiana Mazilescu, Turchian Nasurla, Marian Adochiței, Cvartetul Pontica și soliști balerini ai Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovschi“, în coregrafia maestrului Horațiu Cherecheș.Ieri, 27 septembrie a.c., aproximativ 150 de elevi din mai multe licee din județele Constanța și Tulcea au participat la workshopurile educaționale organizate la Biblioteca Județeană „I.N. Roman“ Constanța sub deviza „Cum poate fi cineva altfel?“ și la concursul școlar de dezbateri pro toleranță „Aproape de mine și dincolo de linia orizontului“. Toți elevii participanți au primit diplome de excelență și premii, schimburile de idei și tezele susținute fiind deosebit de interesante, fiecare echipă de debate fiind aplaudată și votată de publicul din Aula Bibliotecii Județene. Liceenii au participat ieri și la vernisajul expoziției „Etniile Dobrogei: repere istorice“ de cărți și publicații în limbile minorităților turcă, albaneză, tătară, germană, ruși-lipoveni etc., organizată de bibliograf dr. Angela Anca Dobre.Dobrogea este percepută și valorizată în mentalul public românesc ca un mozaic de etnii și culturi, un teritoriu-model al dialogului interreligios și intercultural. Iar unul dintre simbolurile relevante ale regiunii îl reprezintă Edificiul roman cu mozaic din Constanța, monument istoric construit în secolul al IV-lea, a cărui impresionantă sală cu mozaic funcționa inclusiv ca loc de întâlnire a negustorilor și oficialităților vremii. Mozaicul devine astfel, la propriu și la figurat, o amprentă a Dobrogei, un stil al ei, o marcă specifică, un brand care conotează pe de o parte diversitatea / heterogenitatea (culturală, etnică etc) și pe de altă parte ancestralitatea / vechimea, culoarea, patina vremii.Din aceste motive, proiectul ,,Dobrogea, edificii cu mosaic, credinţa, cultura, cetatea", implementat de Asociația Eurocult, își propune să contribuie la valorificarea potențialului cultural și creativ ale minorităților, implicit la întregirea patrimoniului cultural național, și să atragă atenția publicului local și național, în special a publicului tânăr, asupra importanței prezenței minorităților în Dobrogea, în special, și în România, în general.Sursă foto: Asociaţia Eurocult