Continua INTARIRILE la Politehnica Iasi

Formatia Politehnica Iasi a ajuns la o intelegere cu mijlocasul Doru Popadiuc. Fost la FCSB si FC Voluntari, jucatorul in varsta de 24 de ani va semna un contract pe doua sezoane. Doru Popadiuc a evoluat in cariera la formatiile Ceahlaul Piatra Neamt, FCSB, FC Voluntari si Irtis Pavlodar (Kazahstan), avand prezente la Nationalele Under 19 si Under 21 ale Romaniei. Mihai Teja trage semnalul de alarma, desi e pe val cu Poli Iasi: "Suntem o echipa mica, fara buget!" In dealul Copoului este asteptat sa ajunga si un mijlocas polonez. Dawid Kort, in varsta de 24 de ani, a evoluat pana acum la formatiile poloneze Pogon Szcecin si Wisla Cracovia, iar ultima data a jucat in Grecia, la Atromitos.