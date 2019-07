Continua razboiul rece tata-fiica? Sandel Balan nici macar nu a auzit noua melodie a trupei Andre

sandel balan despre revenirea andre 1

Revenirea trupei Andre a adus dupa ea si scandalul vesnic tata-fiica. Sandel Balan aduce noi dezvaluiri despre anii de glorie si despre noua piesa. Cu ce declaratii vine acesta?

Sandel Balan, despre revenirea trupei Andre

Sandel Balan a facut o serie de declaratii pentru Click! despre perioada de glorie a trupei Andre. Dezvaluirile au venit ca urmare a noii piese pe care cele doua urmeaza sa o lanseze, Reset la inima. Dupa o pauza de 20 de ani, tatal Andreei Balan, implicat anterior intr-un scandal pe aceeasi tema, a dezvoltat revenirea pe scena a vedetelor. Fanii au crescut, dar tot vor sa asculte piesele de atunci si acelea vor fi cantate. Iar eu pentru ele voi fi platit”, a marturisit acesta.

„In momentul in care s-a format trupa Andre, ambele aveau cate un album solo lansat. Andreea Antonescu a colaborat la realizarea albumului cu Adi Ordean, iar Andreea Balan a colaborat cu celebrul naist si orchestrator Catalin Tarcolea. Pe amandoua le cheama si Georgiana, una era din Ploiesti si cealalta era din Galati, amandoua stateau la etajul 1 la bloc si la acelasi numar de apartament”, ne-a mai spus Sandel Balan, despre planurile separate ale fetelor, inainte de Andre.

Sandel Balan: „Am incredere si le urez bafta”

Sandel Balan a mai povestit ca a renuntat la posibila cariera in inginerie in anul 1999 pentru a-i putea fi alaturi fetei sale. Tatal Andreei detine doua brevete de inventator, unul pentru sistem de pornire al motoarelor fara electromotor si fara baterie si altul pentru demaror inertial.

La finele interviului acordat sursei citate a marturisit ca revenirea lor va fi cu siguranta un succes. „O iubesc mult si sunt convins ca va fi un boom revenirea. Am incredere in ce fac ele doua si le urez bafta. Si as mai vrea ca publicul sa stie ca nu m-am certat niciodata cu tatal Andreei Antonescu”.

