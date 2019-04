Continua razboiul UBER - taximetriști la Cluj. Noi interdicții din partea Curții de Apel

c1200x630 taxator taxi

Magistraţii Curţii de Apel Cluj au modificat joi decizia Tribunalului Comercial, legat de litigiul în concurenţă neloială dintre Taxi şi Uber. Au fost formulate interdicţiile privind verificarea documentaţiei furnizorilor şi a stării tehnice a maşinilor şi informarea furnizorilor. Potrivit reprezentanţilor taximetriştilor, decizia instanţei de apel ar interzice în totalitate utilizarea aplicaţiei. Reprezentanţii UBER au promis că vor reveni cu interpretarea proprie a deciziei. Minuta Curţii de Apel Cluj “Respinge apelul declarat de către AMTT împotriva sentinţei civile nr.1192/27.06.2018 pronunţate de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 984/1285/2016. Respinge apelul declarat de către U.S.R. SRL şi R.O. BV împotriva încheierii pronunţate la data de 20.02.2018 de Tribunalul Specializat Cluj în dosar. Admite apelul declarat de către apelantele U.S.R. SRL şi R.O. BV. împotriva sentinţei civile nr. 1192/27.06.2018 pronunţată de către Tribunalul Specializat Cluj în dosar, pe care o anulează şi procedând la rejudecarea cauzei: Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenienţilor principali CNE, SLI, CAT, PCG, PR, VA, NFR, VA, ŞA, BRD, MIN, PAD, BSL, RO, DD, NCC, JIF, BŞG, SR, BI şi NP şi în consecinţă, respinge cererea de intervenţie formulată de aceştia în contradictoriu cu reclamanta AMTT şi cu pârâtele U.S.R. SRL şi R.O.BV ca fiind introdusă de către persoane lipsite de calitate procesuală activă. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei RO B.V. şi în consecinţă, respinge cererea de intervenţie principală formulată de către intervenienţii MPG, PC, BM, PCA, BNI, HIC, OCC, GG, MG, PA, BMD, BMF, RVA, PA, CGD, TVG, PSO, LL, MI, BA, VR, IAR, HDR, VNA, ZI, BZ, GA, KRL, NMV, RT, PV, RV, în contradictoriu cu această pârâtă, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de intervenţie principală formulată de intervenienţii MPG, PC, BM, PCA, BNI, HIC, OCC, GG, MG, PA, BMD, BMF, RVA, PA, CGD, TCG, PSO, LL, MI, BA, VR, IAR, HDR, VNA, ZI, BZ, GA, KRL, NMV, RT, PV, RV, şi în consecinţă, Dispune încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială desfăşurate de pârâta S.C. U.S.R. S.R.L. constând în furnizarea de servicii de suport referitoare la verificarea documentaţiei prezentate de furnizori şi a stării autovehiculului, precum şi în sesiuni de informare a furnizorilor care doresc să utilizeze aplicaţia UBER, toate în legătură cu furnizarea de servicii de transport pe raza Municipiului Cluj Napoca. Dispune publicarea dispozitivului prezentei hotărâri într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala pârâtei. Păstrează restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Decizia este definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.04.2019. Decizia Tribunalului Comercial Cluj Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei A. de M. T. T. invocată de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. Respinge acţiunea reclamantei A.de M. T. T. în contradictoriu cu pârâtele SC U. S.R. SRL şi R. O. B.V., ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a intervenientei Federaţia „Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România” invocată de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. Respinge cererea de intervenţie principală a intervenientei F. „C. O. şi T. A. din R.” în contradictoriu cu reclamanta A. de M. T. T. şi pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V., ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. în raport de petitul din cererea de intervenţie principală privind obligarea pârâtelor la încetarea funcţionării aplicaţiei Uber. Respinge petitul menţionat anterior, cuprins în cererea de intervenţie principală, ca fiind formulat în contradictoriu cu persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active a celorlalţi intervenienţi, lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V. în raport de celelalte petite ale cererii de intervenţie şi lipsei de interes, invocate de pârâtele SC U. S.R. SRL şi R. O. B.V în legătură cu cererea de intervenţie principală. Admite în parte cererea de intervenţie principală formulată de intervenienţii M. P. G., C. N.-E., P. C., B.M., P. C.-A., Ş. L.-I., C. A.-T., B.l N.-I., H. I.-C., O. C.-C., G. G.e, M. G., P.C.-G., P. R., P. A., B.M.-D., B. M.-F.n, V. A., R. V.-A., P. A., C. G.-D., T. V.-G., P.S.-O., L. L., N. F.-R., M. I., B. A.V. A., V. R., Ş. A., I. A.-R., B. R.-D., M. I.-N., H. D.-R., V. N.-A., Z. I., P. A.-D., B. S. L., B. Z., G. A., K. R.-L., R. O., N. M.-V., D.., R. T., P.V., R. V., N. C. C., J. I. F., B.-Ş.G.-S., S. R., B. I. şi N. P. în contradictoriu cu reclamanta A. de M. T. T. şi cu pârâtele SC U. S.R. SRL şi R.O. B.V. Dispune încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială desfăşurate de pârâtele SC U. S. R. SRL şi R. O. B.V, constând în furnizarea de servicii în domeniul transportului, implicând transportul de persoane fără deţinerea autorizaţiilor legale, pe raza Municipiului Cluj-Napoca. Dispune publicarea dispozitivului prezentei hotărâri într-un ziar de largă circulaţie, pe cheltuiala pârâtelor. Obligă pârâtele la plata în favoarea intervenienţilor a sumei de 60 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică din data de 27.06.2018. 