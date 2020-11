Continua tensiunile intre PNL si USR-PLUS la Brasov. Liberalii il acuza pe primarul Coliban ca "s-a cramponat in calcule electorale"

Liberalii brasoveni i-au transmis, sambata, o scrisoare deschisa primarului municipiului Brasov, Allen Coliban (USR-PLUS), in care ii propun acestuia sa "se aseze la aceeasi masa" pentru a realiza "o buna guvernare" la nivel local si ii solicita sa sprijine un proiect de plantare a 100.000 de arbori in oras, in primavara anului viitor.